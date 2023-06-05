Зеленский встретился с главой МИД Британии: говорили об ожиданиях от саммита НАТО и украинской формуле мира

Детали

Во время встречи лидеры обсудили важные актуальные вопросы: ожидания Украины от Вильнюсского саммита НАТО, продвижение украинской формулы мира и подготовки Глобального саммита по ее реализации, Лондонскую международную конференцию по восстановлению Украины.

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“Мы очень благодарны за поддержку, которую Великобритания оказывала и продолжает оказывать Украине. За последние недели у нас состоялись переговоры с Премьер-министром Великобритании, был прямой диалог и были достигнуты очень важные договоренности”, – заявил Зеленский.

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