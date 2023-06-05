Сунак на зустрічі з Байденом лобіюватиме "лідерську" роль Британії у розробці ШІ - FT

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Очікується, що Сунак обговорить створення органу, схожого на Європейську організацію з ядерних досліджень (CERN), що проводить міжнародні дослідження в суворому контролі етичних та фізичних норм. Він також планує запропонувати створити регуляторний орган ШІ, ймовірно, на базі Міжнародного органу з атомної енергії (МАГАТЕ), пише FT.

Минулого тижня прем'єр Британії заявив, що, на його думку, Сполучене Королівство "може відіграти провідну роль" у сфері штучного інтелекту, а джерела видання з Даунінг-стріт припустили, що країна може "стати місцем для будь-якого нового міжнародного регуляторного органу". За словами британських чиновників, Сунак на даному етапі не підтримує жодної конкретної моделі, але дводенний візит до Вашингтона "стане чудовою нагодою" для обговорення ідей.

Один із союзників прем'єра розповів, що першим кроком було "погодження спільного підходу та забезпечення міжнародного співробітництва" зі Сполученими Штатами та іншими союзниками, додавши, що після цього "можна рухатися вперед до того, як це виглядає". Джерела FT підтвердили, що як CERN, так і МАГАТЕ є тими прикладами, які можна розглядати, і обидва були обговорені індустрією ШІ, лідери якої закликали до жорсткішого регулювання.

Колишній радник американської фірми штучного інтелекту C3 AI Саджид Джавід висловив думку, що обидві моделі "доповнюють одна одну", і їх "слід розглянути". За його словами, CERN забезпечив на французько-швейцарському кордоні "дуже контрольоване середовище" для міжнародних досліджень у галузі фізики елементарних частинок. ВОдночас, продовжив Джавід, МАГАТЕ стало міжнародною регулюючою організацією, яка наглядала за мирним розвитком ядерної енергетики.

"Справа не в тому чи в іншому. Насправді вони можуть доповнювати один одного. Потрібен регулятор, а також етичні дослідження за підтримки західних урядів", - зауважив колишній радник, додавши, що Британія "має хороші шанси" взяти на себе "провідну роль" у ШІ, будучи проміжною ланкою між торговими блоками США та ЄС і маючи робочі економічні відносини з Китаєм.

Британський чиновник, своєю чергою, повідомив: "Прем’єр-міністр підтримує необхідність міжнародного узгодження підходу до штучного інтелекту, оскільки технологія розвивається, щоб гарантувати, що ми можемо отримати вигоду від можливостей, але керувати ризиками... Велика Британія має хороші можливості для того, щоб взяти на себе провідну роль у цьому, і першим кроком є ​​взаємодія з нашими союзниками з усього світу в цій роботі".

Нагадаємо

За даними ЗМІ, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі із президентом США Джозефом Байденом спробує переконати його підтримати кандидатуру міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса на посаду нового Генерального секретаря НАТО.