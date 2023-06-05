Сунак на встрече с Байденом будет лоббировать "лидерскую" роль Британии в разработке ИИ - FT

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 17919 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 69048 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 115044 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 114755 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 263466 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132608 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121341 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371237 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83566 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136340 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
72%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130004 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 28265 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110438 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76069 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 15406 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 263466 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 292334 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371237 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 346665 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394171 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76090 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110460 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130025 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170237 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79464 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Сунак на встрече с Байденом будет лоббировать "лидерскую" роль Британии в разработке ИИ - FT

Киев • УНН

 • 716398 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время поездки в Вашингтон на этой неделе планирует обсудить с президентом США Джо Байденом "лидерскую" роль Лондона в дебатах по развитию и регулированию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом информирует УНН, ссылаясь на Financial Times.

Сунак на встрече с Байденом будет лоббировать "лидерскую" роль Британии в разработке ИИ - FT

Детали

Ожидается, что Сунак обсудит создание органа, похожего на Европейскую организацию по ядерным исследованиям (CERN), проводящую международные исследования в строгом контроле этических и физических норм. Он также планирует предложить создать регуляторный орган ИИ, вероятно, на базе Международного органа по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет FT.

На прошлой неделе премьер Британии заявил, что, по его мнению, Соединенное Королевство "может сыграть ведущую роль" в сфере искусственного интеллекта, а источники издания с Даунинг-стрит предположили, что страна может "стать местом для любого нового международного регуляторного органа". По словам британских чиновников, Сунак на данном этапе не поддерживает ни одной конкретной модели, но двухдневный визит в Вашингтон "станет прекрасной возможностью" для обсуждения идей.

Один из союзников премьера рассказал, что первым шагом было "согласование общего подхода и обеспечение международного сотрудничества" с Соединенными Штатами и другими союзниками, добавив, что после этого "можно двигаться вперед к тому, как это выглядит". Источники FT подтвердили, что как CERN, так и МАГАТЭ являются теми примерами, которые можно рассматривать, и оба были обсуждены индустрией ИИ, лидеры которой призвали к более жесткому регулированию.

Бывший советник американской фирмы искусственного интеллекта C3 AI Саджид Джавид высказал мнение, что обе модели "дополняют друг друга", и их "следует рассмотреть". По его словам, CERN обеспечил на французско-швейцарской границе "очень контролируемую среду" для международных исследований в области физики элементарных частиц. В то же время, продолжил Джавид, МАГАТЭ стало международной регулирующей организацией, которая следила за мирным развитием ядерной энергетики.

"Дело не в том или в другом. На самом деле они могут дополнять друг друга. Нужен регулятор, а также этические исследования при поддержке западных правительств", - отметил бывший советник, добавив, что Британия "имеет хорошие шансы" взять на себя "ведущую роль" в ИИ, будучи промежуточным звеном между торговыми блоками США и ЕС и имея рабочие экономические отношения с Китаем.

Британский чиновник, в свою очередь, сообщил: "Премьер-министр поддерживает необходимость международного согласования подхода к искусственному интеллекту, поскольку технология развивается, чтобы гарантировать, что мы можем извлечь выгоду из возможностей, но управлять рисками... Великобритания имеет хорошие возможности для того, чтобы взять на себя ведущую роль в этом, и первым шагом является взаимодействие с нашими союзниками со всего мира в этой работе".

Напомним

По данным СМИ, премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи с президентом США Джозефом Байденом попытается убедить его поддержать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на должность нового Генерального секретаря НАТО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,071.80
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.94
Ethereum
$1,468.40