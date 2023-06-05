Сунак на встрече с Байденом будет лоббировать "лидерскую" роль Британии в разработке ИИ - FT

Детали

Ожидается, что Сунак обсудит создание органа, похожего на Европейскую организацию по ядерным исследованиям (CERN), проводящую международные исследования в строгом контроле этических и физических норм. Он также планирует предложить создать регуляторный орган ИИ, вероятно, на базе Международного органа по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет FT.

На прошлой неделе премьер Британии заявил, что, по его мнению, Соединенное Королевство "может сыграть ведущую роль" в сфере искусственного интеллекта, а источники издания с Даунинг-стрит предположили, что страна может "стать местом для любого нового международного регуляторного органа". По словам британских чиновников, Сунак на данном этапе не поддерживает ни одной конкретной модели, но двухдневный визит в Вашингтон "станет прекрасной возможностью" для обсуждения идей.

Один из союзников премьера рассказал, что первым шагом было "согласование общего подхода и обеспечение международного сотрудничества" с Соединенными Штатами и другими союзниками, добавив, что после этого "можно двигаться вперед к тому, как это выглядит". Источники FT подтвердили, что как CERN, так и МАГАТЭ являются теми примерами, которые можно рассматривать, и оба были обсуждены индустрией ИИ, лидеры которой призвали к более жесткому регулированию.

Бывший советник американской фирмы искусственного интеллекта C3 AI Саджид Джавид высказал мнение, что обе модели "дополняют друг друга", и их "следует рассмотреть". По его словам, CERN обеспечил на французско-швейцарской границе "очень контролируемую среду" для международных исследований в области физики элементарных частиц. В то же время, продолжил Джавид, МАГАТЭ стало международной регулирующей организацией, которая следила за мирным развитием ядерной энергетики.

"Дело не в том или в другом. На самом деле они могут дополнять друг друга. Нужен регулятор, а также этические исследования при поддержке западных правительств", - отметил бывший советник, добавив, что Британия "имеет хорошие шансы" взять на себя "ведущую роль" в ИИ, будучи промежуточным звеном между торговыми блоками США и ЕС и имея рабочие экономические отношения с Китаем.

Британский чиновник, в свою очередь, сообщил: "Премьер-министр поддерживает необходимость международного согласования подхода к искусственному интеллекту, поскольку технология развивается, чтобы гарантировать, что мы можем извлечь выгоду из возможностей, но управлять рисками... Великобритания имеет хорошие возможности для того, чтобы взять на себя ведущую роль в этом, и первым шагом является взаимодействие с нашими союзниками со всего мира в этой работе".

Напомним

По данным СМИ, премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи с президентом США Джозефом Байденом попытается убедить его поддержать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на должность нового Генерального секретаря НАТО.