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Сунак переконуватиме Байдена підтримати кандидатуру Воллеса на посаду нового Генсека НАТО - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі із президентом США Джозефом Байденом спробує переконати його підтримати кандидатуру міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса на посаду нового Генерального секретаря НАТО. Про це повідомляє видання The Telegraph, пише УНН.

Сунак переконуватиме Байдена підтримати кандидатуру Воллеса на посаду нового Генсека НАТО - ЗМІ

Деталі

За даними видання, британський прем'єр-міністр проведе цього тижня два дні у Вашингтоні і зустрінеться з президентом США в Білому домі.

Сунак використає свою поїздку до Вашингтона, щоб спонукати Джо Байдена підтримати міністра оборони Великої Британії на вищій посаді в НАТО, йдеться в повідомленні. І зазначається, що під час саміту G7 у Хіросімі прем'єр-міністр Великої Британії вже лобіював інтереси Воллеса щодо посади Генсека Альянсу.

Також видання повідомляє, що Сунак та Байден обговорить “співпрацю в економіці, торгівлі, науці та технологіях, причому очікується підписання угоди про мільярдні інвестиції у бізнес у Великобританії. Також обговорять способи регулювання штучного інтелекту”.

Додамо

У квітні видання Politico назвало можливих кандидатів на посаду Генсека НАТО. Серед них:

  • президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
  • прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте;
  • прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас;
  • прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес;
  • міністр оборони Великої Британії Бен Воллес;
  • віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд;
  • президент Румунії Клаус Йоганніс;
  • президентка Словаччини Зузана Чапутова;

Нагадаємо

Раніше Бен Воллес заявив, що його цікавить посада генерального секретаря НАТО, коли вона стане вакантною у вересні.

Останній термін перебування Столтенберга на посаді очільника НАТО був продовжений, задля забезпечення стабільності в Альянсі на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Його нинішній термін закінчується наприкінці вересня 2023 року. Як повідомляється, Столтенберг відкинув можливість подальшого продовження роботи на посаді Генсека НАТО.

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