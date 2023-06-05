Сунак будет убеждать Байдена поддержать кандидатуру Уоллеса на должность нового Генсека НАТО - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи с президентом США Джозефом Байденом попытается убедить его поддержать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на должность нового Генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает издание The Telegraph, пишет УНН.
Детали
По данным издания, британский премьер-министр проведет на этой неделе два дня в Вашингтоне и встретится с президентом США в Белом доме.
Сунак использует свою поездку в Вашингтон, чтобы побудить Джо Байдена поддержать министра обороны Великобритании на высшей должности в НАТО, говорится в сообщении. И отмечается, что во время саммита G7 в Хиросиме премьер-министр Великобритании уже лоббировал интересы Уоллеса в отношении должности Генсека Альянса.
Также издание сообщает, что Сунак и Байден обсудят “сотрудничество в экономике, торговле, науке и технологиях, причем ожидается подписание соглашения о миллиардных инвестициях в бизнес в Великобритании. Также обсудят способы регулирования искусственного интеллекта”.
Добавим
В апреле издание Politico назвало возможных кандидатов на должность Генсека НАТО. Среди них:
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- президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
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- премьер-министр Нидерландов Марк Рютте;
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- премьер-министр Эстонии Кая Каллас;
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- премьер-министр Испании Педро Санчес;
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- министр обороны Великобритании Бен Уоллес;
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- вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд;
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- президент Румынии Клаус Йоханнис;
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- президент Словакии Зузана Чапутова;
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Напомним
Ранее Бен Уоллес заявил, что его интересует должность генерального секретаря НАТО, когда она станет вакантной в сентябре.
Последний срок пребывания Столтенберга на посту главы НАТО был продлен, для обеспечения стабильности в Альянсе на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину.
Его нынешний срок заканчивается в конце сентября 2023 года. Как сообщается, Столтенберг отверг возможность дальнейшего продолжения работы на посту Генсека НАТО.