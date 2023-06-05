Сунак будет убеждать Байдена поддержать кандидатуру Уоллеса на должность нового Генсека НАТО - СМИ

Детали

По данным издания, британский премьер-министр проведет на этой неделе два дня в Вашингтоне и встретится с президентом США в Белом доме.

Сунак использует свою поездку в Вашингтон, чтобы побудить Джо Байдена поддержать министра обороны Великобритании на высшей должности в НАТО, говорится в сообщении. И отмечается, что во время саммита G7 в Хиросиме премьер-министр Великобритании уже лоббировал интересы Уоллеса в отношении должности Генсека Альянса.

Также издание сообщает, что Сунак и Байден обсудят “сотрудничество в экономике, торговле, науке и технологиях, причем ожидается подписание соглашения о миллиардных инвестициях в бизнес в Великобритании. Также обсудят способы регулирования искусственного интеллекта”.

Добавим

В апреле издание Politico назвало возможных кандидатов на должность Генсека НАТО. Среди них:



президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;



премьер-министр Нидерландов Марк Рютте;



премьер-министр Эстонии Кая Каллас;



премьер-министр Испании Педро Санчес;



министр обороны Великобритании Бен Уоллес;



вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд;



президент Румынии Клаус Йоханнис;



президент Словакии Зузана Чапутова;



Напомним

Ранее Бен Уоллес заявил, что его интересует должность генерального секретаря НАТО, когда она станет вакантной в сентябре.

Последний срок пребывания Столтенберга на посту главы НАТО был продлен, для обеспечения стабильности в Альянсе на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину.

Его нынешний срок заканчивается в конце сентября 2023 года. Как сообщается, Столтенберг отверг возможность дальнейшего продолжения работы на посту Генсека НАТО.