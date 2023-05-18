Глава Міноборони Великобританії виявив зацікавленість щодо посади генсека НАТО:" Це робота, яка мені подобається"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес виявив зацікавленість у тому, щоб стати наступником Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, посада якого має стати вакантною наприкінці цього року. Про це він розповів в інтерв'ю агентству DPA, передає УНН.
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Воллес заявив, що йому подобається робота, яку повинен виконувати Генсекретар НАТО, проте і його нинішня робота йому теж до вподоби.
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"Я завжди казав, що це буде хороша робота. Це робота, яка мені подобається. Але мені також подобається моя нинішня робота. Я маю на увазі, бути міністром оборони британського уряду в час реформ і інвестицій, як Борис Пісторіус (голова Міноборони Німеччини ред.-)", - сказав Воллес.
Доповнення
Також глава британського Міністерства оборони зауважив: "Генеральний секретар НАТО - це фантастична робота, і НАТО є неймовірно важливою частиною усіх наших гарантій".
"Але це не мені вирішувати. Це справа усіх інших членів Альянсу", - додав він.
Нагадаємо
Останній термін перебування Столтенберга на посаді глави НАТО був продовжений, задля забезпечення стабільність в Альянсі на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Його нинішній термін закінчується наприкінці вересня 2023 року. Як повідомляється, Столтенберг відкинув можливість подальшого продовження роботи на посаді Генсекретаря НАТО.
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