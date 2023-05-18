Глава Минобороны Великобритании проявил заинтересованность в должности генсека НАТО:" Это работа, которая мне нравится"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес проявил заинтересованность в том, чтобы стать преемником Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, должность которого должна стать вакантной в конце этого года. Об этом он рассказал в интервью агентству DPA, передает УНН.
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Уоллес заявил, что ему нравится работа, которую должен выполнять Генсекретарь НАТО, однако и его нынешняя работа ему тоже нравится.
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"Я всегда говорил, что это будет хорошая работа. Это работа, которая мне нравится. Но мне также нравится моя нынешняя работа. Я имею в виду, быть министром обороны британского правительства во время реформ и инвестиций, как Борис Писториус (глава Минобороны Германии - ред.-)", - сказал Уоллес.
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Также глава британского Министерства обороны отметил: "Генеральный секретарь НАТО - это фантастическая работа, и НАТО является невероятно важной частью всех наших гарантий".
"Но это не мне решать. Это дело всех остальных членов Альянса", - добавил он.
Напомним
Последний срок пребывания Столтенберга на посту главы НАТО был продлен, для обеспечения стабильность в Альянсе на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину.
Его нынешний срок заканчивается в конце сентября 2023 года. Как сообщается, Столтенберг отверг возможность дальнейшего продолжения работы на посту Генсекретаря НАТО.
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