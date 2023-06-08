Не можуть домовитися: у ЄС перенесли переговори про нові санкції проти рф на наступний тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У Європейському Союзі ще немає згоди щодо нового пакету санкцій проти рф. Угорщина і Греція не погоджуються з тим, що Україна внесла деякі їхні компанії до переліку "спонсорів війни", повідомляє Politico із посиланням на джерела, пише УНН.
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Четверо дипломатів ЄС повідомили виданню, що "на зустрічі топ-представників ЄС у середу не було досягнуто жодної політичної угоди", попри те, що "руйнування дамби у Новій Каховці додало додаткового відчуття терміновості пошуку домовленості".
"Греція та Угорщина все ще утримуються на тлі того, як Україна внесла деякі їх компанії в список "спонсорів війни". Афіни та Будапешт хочуть, щоб деякі їхні компанії були викреслені з цього списку, перш ніж вони погодяться на пакет санкцій", - пише видання.
Окрім того, як вказано, кілька країн ЄС, у тому числі Німеччина та Франція, були занепокоєні питанням обмежень, спрямованих проти обходу санкцій, "оскільки побоюються, що це може зашкодити дипломатичним відносинам". "Європейська комісія вже пом’якшила свої початкові пропозиції щодо врахування цих побоювань, і один із дипломатів сказав, що це питання здається "розв’язним", - зауважує при цьому видання.
"Єврокомісія представила іншу версію пропозиції щодо санкцій перед засіданням у середу, але це не призвело до угоди", заявили чотири дипломати.
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"Посли ЄС знову обговорять цю пропозицію на зустрічі наступної середи, 14 червня, сподіваючись досягти угоди", - зазначає видання.
"Ми наближаємось", - сказав один із дипломатів, визнаючи, що засідання Європейської ради наприкінці місяця також може бути останнім терміном.
Доповнення
Єврокомісія розіслала країнам ЄС пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти рф ще на початку травня.