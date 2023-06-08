Не могут договориться: в ЕС перенесли переговоры о новых санкциях против рф на следующую неделю

Детали

Четверо дипломатов ЕС сообщили изданию, что "на встрече топ-представителей ЕС в среду не было достигнуто никакого политического соглашения", несмотря на то, что "разрушение дамбы в Новой Каховке добавило дополнительного ощущения срочности поиска договоренности".

"Греция и Венгрия все еще удерживаются на фоне того, как Украина внесла некоторые их компании в список "спонсоров войны". Афины и Будапешт хотят, чтобы некоторые их компании были вычеркнуты из этого списка, прежде чем они согласятся на пакет санкций", - пишет издание.

Кроме того, как указано, несколько стран ЕС, в том числе Германия и Франция, были обеспокоены вопросом ограничений, направленных против обхода санкций, "поскольку опасаются, что это может повредить дипломатическим отношениям". "Европейская комиссия уже смягчила свои первоначальные предложения по учету этих опасений, и один из дипломатов сказал, что этот вопрос кажется "решаемым", - замечает при этом издание.

"Еврокомиссия представила другую версию предложения по санкциям перед заседанием в среду, но это не привело к соглашению", заявили четыре дипломата.

Цитата

"Послы ЕС снова обсудят это предложение на встрече в следующую среду, 14 июня, в надежде достичь соглашения", - отмечает издание.

"Мы приближаемся", - сказал один из дипломатов, признавая, что заседание Европейского совета в конце месяца также может быть последним сроком.

Дополнение

Еврокомиссия разослала странам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против рф еще в начале мая.