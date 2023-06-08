Не могут договориться: в ЕС перенесли переговоры о новых санкциях против рф на следующую неделю

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 13511 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 58254 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 108996 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 108968 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 254160 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 130271 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 119588 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 364975 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83234 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135846 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
68%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 166762 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 123289 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 22293 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 103830 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 69288 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 254195 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 287702 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 364994 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 342415 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 390363 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 69508 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 104036 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 123491 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 166964 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 78195 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Не могут договориться: в ЕС перенесли переговоры о новых санкциях против рф на следующую неделю

Киев • УНН

 • 834342 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. В Европейском Союзе еще нет согласия относительно нового пакета санкций против рф. Венгрия и Греция не согласны с тем, что Украина внесла некоторые их компании в перечень "спонсоров войны", сообщает Politico со ссылкой на источники, пишет УНН.

Не могут договориться: в ЕС перенесли переговоры о новых санкциях против рф на следующую неделю

Детали

Четверо дипломатов ЕС сообщили изданию, что "на встрече топ-представителей ЕС в среду не было достигнуто никакого политического соглашения", несмотря на то, что "разрушение дамбы в Новой Каховке добавило дополнительного ощущения срочности поиска договоренности".

"Греция и Венгрия все еще удерживаются на фоне того, как Украина внесла некоторые их компании в список "спонсоров войны". Афины и Будапешт хотят, чтобы некоторые их компании были вычеркнуты из этого списка, прежде чем они согласятся на пакет санкций", - пишет издание.

Кроме того, как указано, несколько стран ЕС, в том числе Германия и Франция, были обеспокоены вопросом ограничений, направленных против обхода санкций, "поскольку опасаются, что это может повредить дипломатическим отношениям". "Европейская комиссия уже смягчила свои первоначальные предложения по учету этих опасений, и один из дипломатов сказал, что этот вопрос кажется "решаемым", - замечает при этом издание.

"Еврокомиссия представила другую версию предложения по санкциям перед заседанием в среду, но это не привело к соглашению", заявили четыре дипломата.

Цитата

"Послы ЕС снова обсудят это предложение на встрече в следующую среду, 14 июня, в надежде достичь соглашения", - отмечает издание.

"Мы приближаемся", - сказал один из дипломатов, признавая, что заседание Европейского совета в конце месяца также может быть последним сроком.

Дополнение

Еврокомиссия разослала странам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против рф еще в начале мая.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$62.37
Bitcoin
$77,259.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,476.75