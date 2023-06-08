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Україна направила ноту до Єврокомісії через проєкт "росатому" в Угорщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Україна направила ноту до Європейської комісії стосовно можливої активізації співпраці в атомній енергетиці з росією, очікуючи, що рішення про спільний проєкт "росатома" та Угорщини буде переглянуто. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Україна направила ноту до Єврокомісії через проєкт "росатому" в Угорщині

Цитата

"Україна направила ноту до Європейської комісії стосовно можливої активізації співпраці в атомній енергетиці з росією. "росатом" є частиною путінського режиму, який підтримує його терористичні дії та наражає на небезпеку ядерні об’єкти. Очікуємо, що попереднє рішення щодо реалізації "росатомом" проєкту будівництва ядерних реакторів в Угорщині буде переглянуто", - повідомив Шмигаль в Telegram.

Очільник уряду повідомив, що порушив це питання під час виступу на сесії, присвяченій Україні, в межах зустрічі Ради ОЕСР на міністерському рівні. На тлі катастрофи на Каховській ГЕС та окупації Запорізької АЕС такі кроки виглядають сюрреалістично, зауважив він.

"Санкції проти росії мають бути посилені, зокрема в таких сферах як атомна енергетика. Ми повинні зробити все, щоб business as usual із країною-терористом був неможливий і не підтримував більше російську воєнну машину", - додав прем’єр.

Доповнення

Угорщина отримала погодження Єврокомісії на внесення змін до контракту на будівництво двох енергоблоків АЕС "Пакш-2", укладеного з "росатомом".

У квітні Угорщина отримала першу партію ядерного палива для АЕС "Пакш" з росії повітряним шляхом після того, як війна в Україні зробила доставку залізницею неможливою.

В обговорюваному 11-му пакеті санкцій Європейського Союзу немає обмежень щодо російської державної атомної компанії "росатом". За словами високопосадовця ЄС, хоча держави-члени скорочують свою залежність від російської енергетики, блок не буде формально націлений на росатом у майбутньому пакеті санкцій.

У Європейському Союзі ще немає згоди щодо нового пакету санкцій проти рф. Угорщина і Греція не погоджуються з тим, що Україна внесла деякі їхні компанії до переліку "спонсорів війни".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Санкційний режим проти рф: в МЗС поінформували, над якими галузями триває робота у Брюсселі для підвищення ефективності санкцій

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