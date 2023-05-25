У ЄС схвалили зміни до контракту на будівництво нових блоків єдиної в Угорщині АЕС "Пакш"

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"З поправкою до контракту і зеленим світлом від Європейського Союзу можна буде ввести в експлуатацію блоки "Пакш" на початку наступного десятиліття, щоб під час будівництва застосовувалися найсуворіші ядерні правила", - заявив Сійярто.

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Він підкреслив, що довгострокова надійність енергопостачання Угорщини гарантується новими інвестиціями в "Пакш".

"Нові інвестиції в "Пакш" є гарантією того, що в довгостроковій перспективі ми зможемо зберегти досягнення зі скорочення комунальних послуг і підтримувати найнижчі ціни в Європі для угорського народу", - додав він.

За словами очільника міністерства, минулі місяці довели, що після енергетичної кризи ті країни, які зможуть виробляти для себе найбільше енергії, будуть у безпеці з погляду енергопостачання в наступний період.

Сійярто нагадав, що ще у квітні в москві було досягнуто домовленості з урядом росії та "росатомом" щодо напряму та змісту зміни контракту з метою прискорення реалізації інвестиції. Однак, згідно з європейськими правилами, поправка може набути чинності тільки в тому разі, якщо її схвалить Євросоюз.

"Угорщина також представила проєкт поправок до контракту в Європейську комісію, від якої ми вчора отримали добро", - додав він.

Сійярто також згадав, що в четвер у Брюсселі відбудеться засідання Ради із закордонних справ. Цього разу на порядку денному будуть економічні теми: торговельні та інвестиційні відносини Євросоюзу з Китаєм і США.

Додамо

У квітні Угорщина отримала першу партію ядерного палива для АЕС "Пакш" з росії повітряним шляхом після того, як війна в Україні зробила доставку залізницею неможливою.

Контекст

Угорщина хоче розширити свою побудовану росією АЕС "Пакш" потужністю 2 гігавати двома реакторами ВВЕР російського виробництва, кожен потужністю 1,2 гігавата. Проєкт, переданий 2014 року без тендера ядерному гігантові "росатом", часто згадується як ознака теплих стосунків між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і президентом росії володимиром путіним. При цьому були затримки з проєктом.

Орбан, переобраний на четвертий термін поспіль на виборах у неділю, заявив на пресконференції в середу, що Будапешт хоче зміцнити свої західні союзи, оскільки майбутнє Угорщини пов'язане з ЄС і НАТО. Але він також сказав, що Угорщина була готова платити за російський газ у рублях, на відміну від ЄС, який прагнув виступити єдиним фронтом проти вимог москви про оплату в російській валюті.

Нагадаємо

Україна прагне встановлення обмежень щодо російського атомного гіганта "росатом" у Європейському Союзі. Проте Угорщина, яка має атомну електростанцію, побудовану російською компанією, виступає проти таких обмежень. Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто заявляє, що процес співпраці з "росатомом" буде продовжуватися незалежно від обмежень, які мають ввести в ЄС.