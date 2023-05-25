У ЄС схвалили зміни до контракту на будівництво нових блоків єдиної в Угорщині АЕС "Пакш"

ukru
Ексклюзив
07:03 • 1488 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 12545 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 280045 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 377576 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 310007 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 344288 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 307591 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223501 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206997 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165574 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
745 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 17301 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 20872 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 30320 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 28912 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 26961 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 399012 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 541735 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 574382 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 571256 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 470888 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 5817 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 207628 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 377572 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 177278 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168044 перегляди
Актуальне
У ЄС схвалили зміни до контракту на будівництво нових блоків єдиної в Угорщині АЕС "Пакш"

У ЄС схвалили зміни до контракту на будівництво нових блоків єдиної в Угорщині АЕС "Пакш"

Київ • УНН

 • 866356 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Європейська комісія схвалила поправку до контрактів на будівництво нових блоків АЕС "Пакш", заявив міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто, повідомляє УНН з посиланням на Hirado.

Цитата

"З поправкою до контракту і зеленим світлом від Європейського Союзу можна буде ввести в експлуатацію блоки "Пакш" на початку наступного десятиліття, щоб під час будівництва застосовувалися найсуворіші ядерні правила", - заявив Сійярто.

Деталі

Він підкреслив, що довгострокова надійність енергопостачання Угорщини гарантується новими інвестиціями в "Пакш".

"Нові інвестиції в "Пакш" є гарантією того, що в довгостроковій перспективі ми зможемо зберегти досягнення зі скорочення комунальних послуг і підтримувати найнижчі ціни в Європі для угорського народу", - додав він.

За словами очільника міністерства, минулі місяці довели, що після енергетичної кризи ті країни, які зможуть виробляти для себе найбільше енергії, будуть у безпеці з погляду енергопостачання в наступний період.

Сійярто нагадав, що ще у квітні в москві було досягнуто домовленості з урядом росії та "росатомом" щодо напряму та змісту зміни контракту з метою прискорення реалізації інвестиції. Однак, згідно з європейськими правилами, поправка може набути чинності тільки в тому разі, якщо її схвалить Євросоюз.

"Угорщина також представила проєкт поправок до контракту в Європейську комісію, від якої ми вчора отримали добро", - додав він.

Сійярто також згадав, що в четвер у Брюсселі відбудеться засідання Ради із закордонних справ. Цього разу на порядку денному будуть економічні теми: торговельні та інвестиційні відносини Євросоюзу з Китаєм і США.

Додамо

У квітні Угорщина отримала першу партію ядерного палива для АЕС "Пакш" з росії повітряним шляхом після того, як війна в Україні зробила доставку залізницею неможливою.

Контекст

Угорщина хоче розширити свою побудовану росією АЕС "Пакш" потужністю 2 гігавати двома реакторами ВВЕР російського виробництва, кожен потужністю 1,2 гігавата. Проєкт, переданий 2014 року без тендера ядерному гігантові "росатом", часто згадується як ознака теплих стосунків між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і президентом росії володимиром путіним. При цьому були затримки з проєктом.

Орбан, переобраний на четвертий термін поспіль на виборах у неділю, заявив на пресконференції в середу, що Будапешт хоче зміцнити свої західні союзи, оскільки майбутнє Угорщини пов'язане з ЄС і НАТО. Але він також сказав, що Угорщина була готова платити за російський газ у рублях, на відміну від ЄС, який прагнув виступити єдиним фронтом проти вимог москви про оплату в російській валюті.

Нагадаємо

Україна прагне встановлення обмежень щодо російського атомного гіганта "росатом" у Європейському Союзі. Проте Угорщина, яка має атомну електростанцію, побудовану російською компанією, виступає проти таких обмежень. Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто заявляє, що процес співпраці з "росатомом" буде продовжуватися незалежно від обмежень, які мають ввести в ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.67
Bitcoin
$82,157.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.83
Золото
$3,149.55
Ethereum
$1,811.64