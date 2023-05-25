В ЕС одобрили изменения в контракт на строительство новых блоков единственной в Венгрии АЭС "Пакш"

ukru
13 марта, 19:26 • 47655 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104519 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 107557 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107732 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101692 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 95143 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110287 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131380 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171168 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202295 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 41526 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 36523 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 22480 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 45696 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 24531 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171166 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202293 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144038 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150552 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187040 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 65338 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103636 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120660 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156349 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163220 просмотра
Актуальное
В ЕС одобрили изменения в контракт на строительство новых блоков единственной в Венгрии АЭС "Пакш"

В ЕС одобрили изменения в контракт на строительство новых блоков единственной в Венгрии АЭС "Пакш"

Киев • УНН

 • 866352 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Европейская комиссия одобрила поправку к контрактам на строительство новых блоков АЭС "Пакш", заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, сообщает УНН со ссылкой на Hirado.

Цитата

"С поправкой к контракту и зеленым светом от Европейского Союза можно будет ввести в эксплуатацию блоки "Пакш" в начале следующего десятилетия, чтобы во время строительства применялись самые строгие ядерные правила", - заявил Сийярто.

Детали

Он подчеркнул, что долгосрочная надежность энергоснабжения Венгрии гарантируется новыми инвестициями в "Пакш".

"Новые инвестиции в "Пакш" являются гарантией того, что в долгосрочной перспективе мы сможем сохранить достижения по сокращению коммунальных услуг и поддерживать самые низкие цены в Европе для венгерского народа", - добавил он.

По словам главы министерства, прошедшие месяцы доказали, что после энергетического кризиса те страны, которые смогут производить для себя больше энергии, будут в безопасности с точки зрения энергоснабжения в последующий период.

Сийярто напомнил, что еще в апреле в москве была достигнута договоренность с правительством россии и "росатомом" о направлении и содержании изменения контракта с целью ускорения реализации инвестиции. Однако, согласно европейским правилам, поправка может вступить в силу только в том случае, если ее одобрит Евросоюз.

"Венгрия также представила проект поправок к контракту в Европейскую комиссию, от которой мы вчера получили добро", - добавил он.

Сийярто также упомянул, что в четверг в Брюсселе состоится заседание Совета по иностранным делам. На этот раз на повестке дня будут экономические темы: торговые и инвестиционные отношения Евросоюза с Китаем и США.

Добавим

В апреле Венгрия получила первую партию ядерного топлива для АЭС "Пакш" из россии воздушным путём после того, как война в Украине сделала доставку по железной дороге невозможной.

Контекст

Венгрия хочет расширить свою построенную россией АЭС "Пакш" мощностью 2 гигаватта двумя реакторами ВВЭР российского производства, каждый мощностью 1,2 гигаватта. Проект, переданный в 2014 году без тендера ядерному гиганту "росатом", часто упоминается как признак теплых отношений между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом россии владимиром путиным. При этом были задержки с проектом.

Орбан, переизбранный на четвертый срок подряд на выборах в воскресенье, заявил на пресс-конференции в среду, что Будапешт хочет укрепить свои западные союзы, поскольку будущее Венгрии связано с ЕС и НАТО. Но он также сказал, что Венгрия была готова платить за российский газ в рублях, в отличие от ЕС, который стремился выступить единым фронтом против требований москвы об оплате в российской валюте.

Напомним

Украина стремится к установлению ограничений в отношении российского атомного гиганта "росатом" в Европейском Союзе. Однако Венгрия, которая имеет атомную электростанцию, построенную российской компанией, выступает против таких ограничений. Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявляет, что процесс сотрудничества с "росатомом" будет продолжаться независимо от ограничений, которые должны ввести в ЕС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы