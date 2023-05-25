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"С поправкой к контракту и зеленым светом от Европейского Союза можно будет ввести в эксплуатацию блоки "Пакш" в начале следующего десятилетия, чтобы во время строительства применялись самые строгие ядерные правила", - заявил Сийярто.

Детали

Он подчеркнул, что долгосрочная надежность энергоснабжения Венгрии гарантируется новыми инвестициями в "Пакш".

"Новые инвестиции в "Пакш" являются гарантией того, что в долгосрочной перспективе мы сможем сохранить достижения по сокращению коммунальных услуг и поддерживать самые низкие цены в Европе для венгерского народа", - добавил он.

По словам главы министерства, прошедшие месяцы доказали, что после энергетического кризиса те страны, которые смогут производить для себя больше энергии, будут в безопасности с точки зрения энергоснабжения в последующий период.

Сийярто напомнил, что еще в апреле в москве была достигнута договоренность с правительством россии и "росатомом" о направлении и содержании изменения контракта с целью ускорения реализации инвестиции. Однако, согласно европейским правилам, поправка может вступить в силу только в том случае, если ее одобрит Евросоюз.

"Венгрия также представила проект поправок к контракту в Европейскую комиссию, от которой мы вчера получили добро", - добавил он.

Сийярто также упомянул, что в четверг в Брюсселе состоится заседание Совета по иностранным делам. На этот раз на повестке дня будут экономические темы: торговые и инвестиционные отношения Евросоюза с Китаем и США.

Добавим

В апреле Венгрия получила первую партию ядерного топлива для АЭС "Пакш" из россии воздушным путём после того, как война в Украине сделала доставку по железной дороге невозможной.

Контекст

Венгрия хочет расширить свою построенную россией АЭС "Пакш" мощностью 2 гигаватта двумя реакторами ВВЭР российского производства, каждый мощностью 1,2 гигаватта. Проект, переданный в 2014 году без тендера ядерному гиганту "росатом", часто упоминается как признак теплых отношений между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом россии владимиром путиным. При этом были задержки с проектом.

Орбан, переизбранный на четвертый срок подряд на выборах в воскресенье, заявил на пресс-конференции в среду, что Будапешт хочет укрепить свои западные союзы, поскольку будущее Венгрии связано с ЕС и НАТО. Но он также сказал, что Венгрия была готова платить за российский газ в рублях, в отличие от ЕС, который стремился выступить единым фронтом против требований москвы об оплате в российской валюте.

Напомним

Украина стремится к установлению ограничений в отношении российского атомного гиганта "росатом" в Европейском Союзе. Однако Венгрия, которая имеет атомную электростанцию, построенную российской компанией, выступает против таких ограничений. Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявляет, что процесс сотрудничества с "росатомом" будет продолжаться независимо от ограничений, которые должны ввести в ЕС.