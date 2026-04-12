Украину и россию от мира отделяют "считанные километры" - песков

Киев • УНН

 • 1552 просмотра

Спикер кремля заявил о возможности мира при условии "определенных решений Зеленского".

Украину и россию от мира отделяют "считанные километры" - песков

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что между москвой и Киевом существуют разногласия по территориальному вопросу, которые "заключаются в считанных километрах". Об этом он заявил в комментарии российским "медиа", передает УНН.

Детали

По словам пескова, Украину и россию от мира действительно "отделяют считанные километры". Он также заявил, что стабильный мир в перспективе можно обеспечить уже сегодня, но для этого президент Украины Владимир Зеленский "должен принять определенные решения".

Пока Зеленский не наберется смелости и не возьмет на себя ответственность за свои решения, спецоперация будет продолжаться

- добавил Песков.

Контекст

российский диктатор владимир путин объявил пасхальное перемирие с Украиной, которое продлится с 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к "зеркальным шагам" и соглашается на пасхальное перемирие, ранее объявленное россией.

В то же время пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил о "стремлении к устойчивому миру вместо перемирия".

Напомним

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил о возможности нового этапа обмена пленными уже в конце недели. Также он добавил, что нынешнее однодневное перемирие на Пасху вряд ли будет иметь продолжение.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина
Киев