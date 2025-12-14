Украину 14 декабря накроет мокрый снег с дождем: синоптики предупреждают о гололедице
Киев • УНН
В воскресенье 14 декабря в большинстве областей Украины ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Температура днем будет колебаться от -4 до +1 градуса, в Одесской области до +8.
В воскресенье, 14 декабря, в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Сегодня погода в Украине будет преимущественно облачной, переменчивой и скользкой. Поэтому водителям и пешеходам синоптики советуют быть максимально осторожными.
В западных и северных областях ночью пройдет небольшой дождь, возможно с мокрым снегом. В центральных и южных областях прогнозируется гололед и налипание мокрого снега, что затруднит движение транспорта и передвижение по городу.
Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем будет колебаться от 4 мороза до 1 тепла. В Одесской области ожидается плюсовая температура – от +3 до +8. На западе днем ожидается 1 – 6 градусов тепла.
В Киевской области прогнозируется гололедица на дорогах и налипание мокрого снега. Из-за погодных условий движение транспорта и работа энергетических и коммунальных предприятий может усложниться.
Температура в Киевской области днем составит от -4 до +1. В Киеве днем будет около 0.
