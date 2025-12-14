$42.270.00
13 декабря, 15:54 • 16062 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 29071 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 23004 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 23091 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 20538 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 14940 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 15656 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 15077 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 13378 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 13726 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украину 14 декабря накроет мокрый снег с дождем: синоптики предупреждают о гололедице

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В воскресенье 14 декабря в большинстве областей Украины ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Температура днем будет колебаться от -4 до +1 градуса, в Одесской области до +8.

Украину 14 декабря накроет мокрый снег с дождем: синоптики предупреждают о гололедице

В воскресенье, 14 декабря, в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня погода в Украине будет преимущественно облачной, переменчивой и скользкой. Поэтому водителям и пешеходам синоптики советуют быть максимально осторожными.

В западных и северных областях ночью пройдет небольшой дождь, возможно с мокрым снегом. В центральных и южных областях прогнозируется гололед и налипание мокрого снега, что затруднит движение транспорта и передвижение по городу.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем будет колебаться от 4 мороза до 1 тепла. В Одесской области ожидается плюсовая температура – от +3 до +8. На западе днем ожидается 1 – 6 градусов тепла.

В Киевской области прогнозируется гололедица на дорогах и налипание мокрого снега. Из-за погодных условий движение транспорта и работа энергетических и коммунальных предприятий может усложниться.

Температура в Киевской области днем составит от -4 до +1. В Киеве днем будет около 0.

Вита Зеленецкая

