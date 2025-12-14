$42.270.00
13 грудня, 15:54 • 16078 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 29108 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 23028 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 23114 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 20558 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 14947 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 15661 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 15081 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 13382 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13728 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Україну 14 грудня накриє мокрий сніг з дощем: синоптики попереджають про ожеледицю

Київ • УНН

 • 6 перегляди

У неділю 14 грудня в більшості областей України очікується мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця. Температура вдень коливатиметься від -4 до +1 градуса, на Одещині до +8.

Україну 14 грудня накриє мокрий сніг з дощем: синоптики попереджають про ожеледицю

У неділю 14 грудня у більшості областей України синоптики прогнозують мокрий сніг і дощ, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні погода в Україні буде переважно хмарною, мінливою та слизькою. Тож водіям та пішоходам синоптики радять бути максимально обережними.

У західних і північних областях вночі пройде невеликий дощ можливо з мокрим снігом. У центральних та південних областях прогнозується ожеледь та налипання мокрого снігу, що ускладнить рух транспорту та пересування містом.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень коливатиметься від 4 морозу до 1 тепла. На Одещині очікується плюсова температура – від +3 до +8. На заході вдень очікується 1 – 6 градусів тепла.

На Київщині прогнозується ожеледиця на дорогах та налипання мокрого снігу. Через погодні умови рух транспорту та робота енергетичних та комунальних підприємств може ускладнитись.

Температура у Київській області вдень становитиме від -4 до +1. У Києві вдень буде близько 0.

