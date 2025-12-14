Україну 14 грудня накриє мокрий сніг з дощем: синоптики попереджають про ожеледицю
Київ • УНН
У неділю 14 грудня в більшості областей України очікується мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця. Температура вдень коливатиметься від -4 до +1 градуса, на Одещині до +8.
У неділю 14 грудня у більшості областей України синоптики прогнозують мокрий сніг і дощ, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
Сьогодні погода в Україні буде переважно хмарною, мінливою та слизькою. Тож водіям та пішоходам синоптики радять бути максимально обережними.
У західних і північних областях вночі пройде невеликий дощ можливо з мокрим снігом. У центральних та південних областях прогнозується ожеледь та налипання мокрого снігу, що ускладнить рух транспорту та пересування містом.
Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень коливатиметься від 4 морозу до 1 тепла. На Одещині очікується плюсова температура – від +3 до +8. На заході вдень очікується 1 – 6 градусів тепла.
На Київщині прогнозується ожеледиця на дорогах та налипання мокрого снігу. Через погодні умови рух транспорту та робота енергетичних та комунальних підприємств може ускладнитись.
Температура у Київській області вдень становитиме від -4 до +1. У Києві вдень буде близько 0.
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування10.12.25, 13:35 • 55685 переглядiв