Украинцы в пяти странах Европы могут сдать ДНК для поиска пропавших без вести - Лубинец

У граждан Украины, проживающих в настоящее время за границей, есть возможность принять участие в отборе ДНК для семей пропавших без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Это касается украинцев, проживающих в Великобритании, Ирландии, Италии, Испании и Португалии.

Для украинцев, проживающих в Великобритании и Ирландии, дедлайн - 1 июня 2026 года;

Для украинцев, проживающих в Италии, Испании и Португалии, дедлайн - 1 мая 2026 года.

Данная кампания реализуется в сотрудничестве с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины и Уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах - добавил Лубинец.

Министерство юстиции, а также военные ведомства Украины обнародовали алгоритм действий для семей пропавших без вести или пленных военнослужащих. Данная инструкция охватывает порядок обращений в государственные органы, оформления документов, получения выписок и выплат.