Українці у п'яти країнах Європи можуть здати ДНК для пошуку зниклих безвісти - Лубінець

У громадян України, що наразі проживають за кордоном, є можливість долучитися до відбору ДНК для родин зниклих безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Це стосується українців, які живуть у Великій Британії, Ірландії, Італії, Іспанії та Португалії.

Для українців, що живуть у Великій Британії та Ірландії, дедлайн - 1 червня 2026 року;

Для українців, що живуть у Італії, Іспанії та Португалії, дедлайн - 1 травня 2026 року.

Дана кампанія реалізується у співпраці з Головним слідчим управлінням Національної поліції України та Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин - додав Лубінець.

Міністерство юстиції, а також військові відомства України оприлюднили алгоритм дій для родин зниклих безвісти або полонених військовослужбовців. Дана інструкція охоплює порядок звернень до державних органів, оформлення документів, отримання витягів та виплат.