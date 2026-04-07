Українці у п'яти країнах Європи можуть здати ДНК для пошуку зниклих безвісти - Лубінець
Київ • УНН
Українці у Великій Британії, Ірландії, Італії, Іспанії та Португалії можуть пройти процедуру відбору ДНК. Кампанія триватиме до травня та червня 2026 року.
У громадян України, що наразі проживають за кордоном, є можливість долучитися до відбору ДНК для родин зниклих безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
Деталі
Це стосується українців, які живуть у Великій Британії, Ірландії, Італії, Іспанії та Португалії.
- Для українців, що живуть у Великій Британії та
Ірландії, дедлайн - 1 червня 2026 року;
- Для українців, що живуть у Італії, Іспанії та
Португалії, дедлайн - 1 травня 2026 року.
Дана кампанія реалізується у співпраці з Головним слідчим управлінням Національної поліції України та Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин
Нагадаємо
Міністерство юстиції, а також військові відомства України оприлюднили алгоритм дій для родин зниклих безвісти або полонених військовослужбовців. Дана інструкція охоплює порядок звернень до державних органів, оформлення документів, отримання витягів та виплат.