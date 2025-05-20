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Украинцы стали активнее снимать наличные через банкоматы дома и за границей – НБУ

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Украинцы стали снимать больше наличных с карт, в среднем 4735 грн за раз. За границей эта сумма почти вдвое больше – 8730 грн. Количество банкоматов также возросло.

Украинцы стали активнее снимать наличные через банкоматы дома и за границей – НБУ

В Украине растут объемы наличных операций с банковскими картами. По итогам первого квартала этого года, средняя сумма операции по снятию наличных выросла на 18% в исчислении год к году. Теперь украинцы снимают в среднем 4735 гривен за раз.  Такие данные обнародовал национальный банк Украины в Обзоре банковского сектора, передает УНН.

Детали

За границей величина одного снятия наличных с банковской карты вдвое превысила показатели внутри страны. Средний показатель таких операций за пределами страны составляет 8730 гривен.

С конца 2024 года общее количество банкоматов в стране выросло почти на 500 единиц. Прирост зафиксирован за счет увеличения программно-технических комплексов самообслуживания (ПТКС) в отдельных частных банках.

В собственной сети банкоматов банка-эмитента карты украинцы снимают в среднем 5033 гривен. В банкоматах других банков - 3651 гривну.

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Доля наличных операций с платежными картами в количественном выражении за первые три месяца года снова начала сокращаться и составляет менее 5%. Зато по суммам таких операций она составляет 34,9%.

Кроме того, по данным НБУ, в Украине зафиксировано увеличение операций с платежными картами через POS-терминалы. В марте доля таких безналичных операций достигла рекордных 49.8%.

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Сеть POS-терминалов стремительно растет с середины 2022 года. В I квартале лидерами прироста были Приватбанк и НоваПей (+10.0 тыс. единиц и +6.2 тыс. единиц, соответственно) – говорится в Обзоре.

Напомним

В 2024 году безналичные платежи в Украине, по данным НБУ, составили 94,6% всех операций с картами в Украине. Средняя сумма одной покупки составила 330 грн, а количество платежных терминалов выросло на 10,5%.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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