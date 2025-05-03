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В Киеве мужчина разбил банкомат, отомстив за пустой счет - полиция

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Ночью в Киеве мужчина повредил банкомат бетонным блоком и палкой, потому что был зол из-за отсутствия денег на счете. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы.

В Киеве мужчина разбил банкомат, отомстив за пустой счет - полиция

В Киеве ночью мужчина повредил банкомат бетонным блоком и палкой. Он объяснил, что хотел отомстить банку из-за отсутствия средств на собственном счету. Мужчину задержали. Об этом сообщили в субботу в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

Детали

В столичную полицию обратились представители службы безопасности одного из банков, которые сообщили, что на улице Вересневой неизвестные повредили банкомат.

Полиция установила, что ночью неизвестный бетонным блоком и палкой повредил банкомат и скрылся в неизвестном направлении. Деньги, как отмечается, похищены не были.

Личность подозреваемого установили - им оказался ранее судимый 31-летний местный житель. Мужчину задержали.

"Злоумышленник объяснил, что хотел проверить состояние собственного счета, а когда обнаружил отсутствие средств, решил отомстить банковскому учреждению и разбил банкомат", - рассказали в полиции.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 УКУ - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

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