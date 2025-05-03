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У Києві чоловік розтрощив банкомат, помстившись за порожній рахунок - поліція

Київ • УНН

 • 874 перегляди

Вночі в Києві чоловік пошкодив банкомат бетонним блоком та палицею, бо був злий через відсутність грошей на рахунку. Йому загрожує до 5 років обмеження волі.

У Києві чоловік розтрощив банкомат, помстившись за порожній рахунок - поліція

У Києві вночі чоловік пошкодив банкомат бетонним блоком та палицею. Він пояснив, що хотів помститися банку через відсутність коштів на власному рахунку. Чоловіка затримали. Про це повідомили у суботу у ГУНП в Києві, пише УНН.

Деталі

До столичної поліції звернулися представники служби безпеки одного з банків, які повідомили, що на вулиці Вересневій невідомі пошкодили банкомат.

Поліція встановила, що вночі невідомий бетонним блоком та палицею пошкодив банкомат та зник в невідомому напрямку. Гроші, як зазначається, викрадені не були.

Особу підозрюваного встановили - ним виявився раніше судимий 31-річний місцевий житель. Чоловіка затримали.

"Зловмисник пояснив, що хотів перевірити стан власного рахунку, а коли виявив відсутність коштів, вирішив помститися банківській установі та розбив банкомат", - розповіли у поліції.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 ККУ - хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Вибух автівки у Києві: чоловік скинув гранату з вікна через шум від сусідів23.04.25, 22:02 • 23135 переглядiв

Юлія Шрамко

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