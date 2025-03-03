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Середня сума покупки в Україні у 2024 році сягнула 330 грн - НБУ

Київ • УНН

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У 2024 році безготівкові платежі склали 94,6% всіх операцій з картками в Україні. Середня сума однієї покупки становила 330 грн, а кількість платіжних терміналів зросла на 10,5%.

Середня сума покупки в Україні у 2024 році сягнула 330 грн - НБУ

У 2024 році українці все більше обирали безготівкові розрахунки, а середня сума однієї покупки в магазинах становила 330 гривень. Про це повідомляє Національний банк України, передає УНН

Кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за 2024 рік становила 8 654,4 млн, а їхня загальна сума – 6 577,4 млрд грн. Із них в Україні здійснено 91,8% від кількості та 90,1% від суми всіх операцій з картками 

- йдеться у повідомленні.

Більшість операцій у 2024 році з платіжними картками в Україні були безготівковими.

Загалом було здійснено понад 8 мільярдів таких операцій на суму більше 4 трильйонів гривень. Безготівкові платежі складали 64,5% від усіх операцій за сумою і 94,6% за кількістю.

У 2024 році найбільше операцій з платіжними картками було здійснено в магазинах – це 73,4% за кількістю та 46,8% за сумою (понад 6 мільярдів операцій на майже 2 мільярди гривень). Перекази з картки на картку становили 31,1% від суми операцій (1,3 трильйона гривень), а їхня кількість – 8,2% від усіх безготівкових операцій. Оплата товарів і послуг в Інтернеті складала 13,6% за кількістю і 14,7% за сумою, що дорівнює 622 мільярди гривень.

Суми операцій в Україні минулого року виглядали так: для покупок у магазинах – 330 гривень (трохи більше, ніж у 2023 році, коли було 325 грн), для переказів з картки на картку – 1 958 гривень (у 2023 році було 1 972 грн), а для оплат в Інтернеті – 561 гривня, що на 71 гривню більше, ніж у 2023 році, коли сума становила 490 грн.

Кількість платіжних терміналів у торговельних та сервісних мережах зросла на 10,5% порівняно з 2023 роком, до 496,6 тис., з яких 97,5% — безконтактні. Це також перевищує рівень 2021 року на 16,4%, що свідчить про повне відновлення термінальної мережі після втрат першого року повномасштабного вторгнення. Крім того, кількість пунктів продажу та надання послуг, що приймають картки, зросла на 12,8%, досягнувши 518,4 тис. станом на початок 2024 року. Кількість банкоматів залишилась стабільною — 15,7 тис. одиниць.

Водночас у минулому році збільшилася загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами. Станом на 01.01.2025 вона досягла 132 млн. Це на 15% більше порівняно з підсумками 2023 року, зокрема за рахунок емісії платіжних карток в межах державних програм соціальної підтримки громадян "Національний кешбек", "Зимова єПідтримка", "єКнига" 

- йдеться у повідомленні.

У 2024 році також зростала кількість платіжних карток, з якими регулярно здійснюються операції. Так, активних карток стало на 13% більше, до 58,8 млн (44,5% від усіх карток). Продовжувався ріст безконтактних карток: їх кількість у грудні збільшилась на 14%, до 35 млн, що складає 60% всіх активних карток. Популярність набирають і токенізовані картки (NFC-технологія): їх кількість зросла на 33%, до 16,5 млн, і зараз кожна четверта активна картка є токенізованою. Як результат, 95% безготівкових операцій у торговельній мережі в 2024 році були здійснені за допомогою безконтактної або NFC-технології.

Нагадаємо

За 9 місяців 2024 року 101 ломбард, що подав звітність до Національного банку України (НБУ), отримав понад 3 млрд грн доходу. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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