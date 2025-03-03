Средняя сумма покупки в Украине в 2024 году достигла 330 грн - НБУ

В 2024 году украинцы все больше выбирали безналичные расчеты, а средняя сумма одной покупки в магазинах составляла 330 гривен. Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает УНН.

Количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, за 2024 год составило 8 654,4 млн, а их общая сумма - 6 577,4 млрд грн. Из них в Украине осуществлено 91,8% от количества и 90,1% от суммы всех операций с карточками - говорится в сообщении.

Большинство операций в 2024 году с платежными картами в Украине были безналичными.

Всего было осуществлено более 8 миллиардов таких операций на сумму более 4 триллионов гривен. Безналичные платежи составляли 64,5% от всех операций по сумме и 94,6% по количеству.

В 2024 году больше всего операций с платежными картами было осуществлено в магазинах - это 73,4% по количеству и 46,8% по сумме (более 6 миллиардов операций на почти 2 миллиарда гривен). Переводы с карты на карту составили 31,1% от суммы операций (1,3 триллиона гривен), а их количество - 8,2% от всех безналичных операций. Оплата товаров и услуг в Интернете составляла 13,6% по количеству и 14,7% по сумме, что составляет 622 миллиарда гривен.

Суммы операций в Украине в прошлом году выглядели так: для покупок в магазинах - 330 гривен (чуть больше, чем в 2023 году, когда было 325 грн), для переводов с карты на карту - 1 958 гривен (в 2023 году было 1 972 грн), а для оплат в Интернете - 561 гривна, что на 71 гривну больше, чем в 2023 году, когда сумма составляла 490 грн.

Количество платежных терминалов в торговых и сервисных сетях выросло на 10,5% по сравнению с 2023 годом, до 496,6 тыс., из которых 97,5% - бесконтактные. Это также превышает уровень 2021 года на 16,4%, что свидетельствует о полном восстановлении терминальной сети после потерь первого года полномасштабного вторжения. Кроме того, количество пунктов продажи и предоставления услуг, принимающих карты, выросло на 12,8%, достигнув 518,4 тыс. по состоянию на начало 2024 года. Количество банкоматов осталось стабильным - 15,7 тыс. единиц.

В то же время в прошлом году увеличилось общее количество платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями. По состоянию на 01.01.2025 оно достигло 132 млн. Это на 15% больше по сравнению с итогами 2023 года, в частности за счет эмиссии платежных карт в рамках государственных программ социальной поддержки граждан "Национальный кэшбек", "Зимняя еПоддержка", "еКнига" - говорится в сообщении.

В 2024 году также росло количество платежных карт, с которыми регулярно осуществляются операции. Так, активных карт стало на 13% больше, до 58,8 млн (44,5% от всех карт). Продолжался рост бесконтактных карт: их количество в декабре увеличилось на 14%, до 35 млн, что составляет 60% всех активных карт. Популярность набирают и токенизированные карты (NFC-технология): их количество выросло на 33%, до 16,5 млн, и сейчас каждая четвертая активная карта является токенизированной. Как результат, 95% безналичных операций в торговой сети в 2024 году были осуществлены с помощью бесконтактной или NFC-технологии.

Напомним

За 9 месяцев 2024 года 101 ломбард, который подал отчетность в Национальный банк Украины (НБУ), получил более 3 млрд грн дохода.