Українці стали активніше знімати готівку через банкомати вдома і за кордоном – НБУ

В Україні зростають обсяги готівкових операцій з банківськими картками. За підсумком першого кварталу цього року, середня сума операції зі зняття готівки зросла на 18% в обчисленні рік до року. Тепер українці знімають в середньому 4735 гривень за раз. Такі дані оприлюднив національний банк України в Огляді банківського сектору, передає УНН.

Деталі

За кордоном величина одного зняття готівки з банківської картки удвічі перевищила показники всередині країни. Середній показник таких операцій за межами країни становить 8730 гривень.

З кінця 2024 року загальна кількість банкоматів в країні зросла майже на 500 одиниць. Приріст зафіксовано за рахунок збільшення програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) в окремих приватних банків.

У власній мережі банкоматів банку-емітента картки українці знімають у середньому 5033 гривень. У банкоматах інших банків - 3651 гривню.

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Частка готівкових операцій з платіжними картами у кількісному вираженні за перші три місяці року знову почала скорочуватися і становить менше 5%. Натомість за сумами таких операцій вона становить 34,9%.

Крім того, за даними НБУ, в Україні зафіксовано збільшення операцій з платіжними картками через POS-термінали. У березні частка таких безготівкових операцій сягнула рекордних 49.8%.

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Мережа POS-терміналів стрімко зростає з середини 2022 року. У І кварталі лідерами приросту були Приватбанк та НоваПей (+10.0 тис. одиниць та +6.2 тис. одиниць, відповідно) – йдеться в Огляді.

Нагадаємо

У 2024 році безготівкові платежі в Україні, за даними НБУ, склали 94,6% всіх операцій з картками в Україні. Середня сума однієї покупки становила 330 грн, а кількість платіжних терміналів зросла на 10,5%.