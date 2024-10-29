Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Согласно опросу «Рейтинг», 74% украинцев назвали борьбу с коррупцией важнейшей реформой, тогда как таможню приоритетной считают лишь 10%. 84% респондентов недовольны текущими результатами антикоррупционной реформы.

Главным приоритетом для украинцев остается антикоррупционная реформа - 74% опрошенных назвали борьбу с коррупцией важнейшей из всех возможных реформ. Для сравнения, только 10% респондентов считают изменения на таможне первоочередными. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Детали

Согласно результатам опроса, лишь 15% указали, что довольны борьбой с коррупцией, тогда как большинство респондентов (84%) недовольны текущими результатами антикоррупционной реформы.

Для сравнения, реформой таможенной системы недовольны 56%, еще почти 30% опрошенных довольны изменениями на таможне.

Хотя граждане и не рассматривают реформу таможни как первоочередную задачу, именно этот орган решили полностью перезапустить  и недавно Верховная Рада приняла соответствующий закон.

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Пока не понятно, будет ли проведена антикоррупционная реформа в Украине, однако возможно толчком для ее проведения станут результаты внешнего независимого аудита в Национальном антикоррупционном бюро Украины, который недавно начался.

Напомним

Антикоррупционное бюро было создано в 2014 году как часть системы антикоррупционных органов для борьбы с коррупцией среди чиновников, в контексте выполнения обязательств Украины перед ЕС и Международным валютным фондом.  Однако до сих пор коррупция в Украине остается  одной из главных проблем.

В последнее время нередко звучат заявления об утрате независимости антикоррупционных органов в Украине. В частности, об этом заявлял недавно уволенный первый заместитель директора бюро Гизо Углава. Он неоднократно намекал на то, что решения в НАБУ принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые, по его мнению, оказывали это давление, были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Такое же мнение поддерживают и адвокаты, которые также заявляли, что реальная цель антикоррупционеров превратилась из борьбы с коррупцией в давление на определенных государственных служащих для достижения "внешних" целей.

Кроме того, недавно в Совете общественного контроля (СОК) НАБУ заявили о низкой эффективности детективов в расследовании коррупции в сфере обороны. По словам Екатерины Даценко, жены военного и представительницы РГК в кадровой комиссии, с началом полномасштабной войны ожидался значительный рост количества дел о коррупции в оборонной сфере. Однако на сегодня ведется только 48 уголовных производств, в которых подозрения сообщено только 7 лицам.

Общественность неоднократно обращала внимание на то, что НАБУ тратит государственные ресурсы и время на дела, которые не являются критически важными и имеют сомнительную судебную перспективу. Наглядным примером является дело против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Почти три года было потрачено на расследование этого дела, в котором в конце концов ВАКС постановил оправдательный приговор.  К слову, никаких публичных извинений перед Омеляном и наказания за незаконное привлечение его к уголовной ответственности ни детективы НАБУ, ни прокуроры САП не понесли.

Похожая история может повториться сейчас  с экс-министром Николаем Сольским, которого  НАБУ и САП в мае публично обвинили в присвоении земли. Речь идет не о том, что сам Сольский завладел землей, речь о том, что он помогал бойцам АТО оформлять земельные участки, которые по мнению детективов,  должны были бы достаться другим лицам, в частности быть выставленными на аукционы Фонда госимущества по продаже земли. Этой истории уже восемь лет, разумные сроки следствия давно исчерпаны, однако детективы решили объявить подозрения в этом году. В ближайших планах еще - допрос почти полторы тысячи бойцов АТО. К тому же НАБУ пыталось слить экспертизу по делу против Сольского, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о его невиновности.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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