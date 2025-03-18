Украинцев спросили об их отношении к власти – результаты исследования

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственное всеукраинское опрос общественного мнения, во время которого имел целью узнать, что украинцы чувствуют к нынешней власти. Результаты проведенного исследования показали, что украинцы испытывают довольно смешанные чувства к деятельности властных структур, пишет УНН со ссылкой на результаты опроса.

Во время опроса респондентам задавался вопрос, что они сейчас чувствуют к нынешней власти. Опрашиваемым был зачитан перечень из 12 чувств / эмоций, из которых следовало назвать три варианта. Также была возможность добавить свой.

Результаты исследования показали, что больше всего респондентов говорили о разочаровании (32% среди всех респондентов) и надежде (28%). Далее идут такие ответы, как стыд (17%), злость (16%), сочувствие (15%), гордость (13%), ненависть (11%).

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При этом меньше всего респондентов говорили о страхе (8%), благодарности (8%), равнодушии (6%), симпатии (6%) и смехе (4%).

Стоит добавить, что в отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, однозначно преобладают негативные эмоции. В частности, 55% говорят о разочаровании, а 35% – о злости.

В то же время, среди тех, кто доверяет Зеленскому, спектр эмоций хоть и имеет уклон в сторону положительных, но при этом довольно пестрый. Например, с одной стороны, 41% говорят о надежде, 22% – о сочувствии, 19% – о гордости, но каждый пятый (21%) говорит и о разочаровании.

Дополнение

Проведенный в США опрос показал, что шестьдесят один процент зарегистрированных американских избирателей выбирают Украину, а не россию, когда их спрашивают, какой из двух стран они больше симпатизируют.

В Венгрии состоится голосование о вступлении Украины в Европейский Союз. Образец бюллетеня, который будет использован для опроса, правительство страны опубликовало на своей странице в Facebook.