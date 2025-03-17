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У США більшість виборців підтримують Україну у її боротьбі проти агресії рф – національне опитування

Київ • УНН

 • 52230 перегляди

Згідно з опитуванням NBC News, 61% виборців США більше симпатизують Україні. Водночас, 49% вважають, що Трамп більше підтримує росію.

У США більшість виборців підтримують Україну у її боротьбі проти агресії рф – національне опитування

Шістдесят один відсоток зареєстрованих виборців США обирають Україну, коли їх запитують, якій з двох країн, що ведуть війну, вони більше симпатизують.

Про це передає УНН із посиланням на NBC News.

Згідно з новим національним опитуванням NBC News, симпатії громадян США - у більшості лише на боці України. 

61% зареєстрованих виборців обирають Україну, коли їх запитують, до якої з двох країн вони більше симпатизують.

Також 35% кажуть, що більше не прихильно ставляться до жодної зі сторін.

Президент США Дональд Трамп більше прихильний до .. 

На запитання, на чиєму боці, на їхню думку, симпатії президента США Дональда Трампа:

  • 49% респондентів опитування обрали росію;
    • 40% сказали, що вважають, що Трамп не симпатизує жодній зі сторін;
      • лише 8% обрали Україну;
        • близько 3% сказали, що не впевнені.

          Приналежність до політичного табору

          Ті, чиї особисті симпатії більше прихильні до України, швидше за все, будуть демократами (88% з них обрали Україну), незалежними (59%) і людьми з вищим рівнем освіти та доходу, пише NBC News.

          Цікаво, що простежуються деякі розколи всередині Республіканської партії. 

          53% республіканців із вищою освітою стверджують, що їхні симпатії більше пов’язані з Україною, тоді як 62% республіканців без вищої освіти кажуть, що їхні симпатії не пов’язані з жодною з країн.

          - пише видання опираючись на дані національного опитування.

          Вікові групи

          На питання про те, як виборці оцінюють позицію Трампа щодо України та Росії, більшість демократів, незалежних, жінок з передмістя, кольорових виборців та виборців усіх вікових категорій (окрім 50-64 років) вважають, що Трамп більше симпатизує Росії.

          Серед республіканців 70% вважають, що Трамп не симпатизує жодній з націй. Ще 14% кажуть, що Трамп більше симпатизує Росії, а 13% - що він більше симпатизує Україні.

          Основна увага жителів США - внутрішні справи 

          Зараз 61% хочуть, щоб Америка зосередилася на своїх внутрішніх справах, тоді як 33% вважають, що вона була недостатньо сильною на світовій арені. Демократи рухаються в протилежному напрямку: з 49%-40% за зосередження на внутрішній політиці у 2022 році до 57%-37% зараз, коли Америка недостатньо сильна на міжнародній арені.

          Загалом 51% американських виборців вважають за краще зосереджуватися на домі, а 43% вважають, що Америка недостатньо сильна на світовій арені. Це схоже на три роки тому, коли 50% сказали, що зосереджені на домі, а 41% сказали, що Америка недостатньо сильна на світовій арені.

          Нагадаємо

          Президент США Дональд Трамп заявив, що у вівторок проведе телефонні переговори з російським президентом володимиром путіним щодо припинення російської війни проти України, уточнивши, що серед тем, які обговорюватимуться, буде "розподіл активів"; він також прямо згадав "території" та "електростанцію". 

          Критична роль США у протидії росії: дзвінок Рубіо змусив Угорщину відмовитись від саботажу санкцій 17.03.25, 12:45 • 77395 переглядiв

          Ігор Тележніков

          Ігор Тележніков

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