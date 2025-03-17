У США більшість виборців підтримують Україну у її боротьбі проти агресії рф – національне опитування
Київ • УНН
Згідно з опитуванням NBC News, 61% виборців США більше симпатизують Україні. Водночас, 49% вважають, що Трамп більше підтримує росію.
Шістдесят один відсоток зареєстрованих виборців США обирають Україну, коли їх запитують, якій з двох країн, що ведуть війну, вони більше симпатизують.
Про це передає УНН із посиланням на NBC News.
Згідно з новим національним опитуванням NBC News, симпатії громадян США - у більшості лише на боці України.
61% зареєстрованих виборців обирають Україну, коли їх запитують, до якої з двох країн вони більше симпатизують.
Також 35% кажуть, що більше не прихильно ставляться до жодної зі сторін.
Президент США Дональд Трамп більше прихильний до ..
На запитання, на чиєму боці, на їхню думку, симпатії президента США Дональда Трампа:
- 49% респондентів опитування обрали росію;
- 40% сказали, що вважають, що Трамп не симпатизує жодній зі сторін;
- лише 8% обрали Україну;
- близько 3% сказали, що не впевнені.
Приналежність до політичного табору
Ті, чиї особисті симпатії більше прихильні до України, швидше за все, будуть демократами (88% з них обрали Україну), незалежними (59%) і людьми з вищим рівнем освіти та доходу, пише NBC News.
Цікаво, що простежуються деякі розколи всередині Республіканської партії.
53% республіканців із вищою освітою стверджують, що їхні симпатії більше пов’язані з Україною, тоді як 62% республіканців без вищої освіти кажуть, що їхні симпатії не пов’язані з жодною з країн.
Вікові групи
На питання про те, як виборці оцінюють позицію Трампа щодо України та Росії, більшість демократів, незалежних, жінок з передмістя, кольорових виборців та виборців усіх вікових категорій (окрім 50-64 років) вважають, що Трамп більше симпатизує Росії.
Серед республіканців 70% вважають, що Трамп не симпатизує жодній з націй. Ще 14% кажуть, що Трамп більше симпатизує Росії, а 13% - що він більше симпатизує Україні.
Основна увага жителів США - внутрішні справи
Зараз 61% хочуть, щоб Америка зосередилася на своїх внутрішніх справах, тоді як 33% вважають, що вона була недостатньо сильною на світовій арені. Демократи рухаються в протилежному напрямку: з 49%-40% за зосередження на внутрішній політиці у 2022 році до 57%-37% зараз, коли Америка недостатньо сильна на міжнародній арені.
Загалом 51% американських виборців вважають за краще зосереджуватися на домі, а 43% вважають, що Америка недостатньо сильна на світовій арені. Це схоже на три роки тому, коли 50% сказали, що зосереджені на домі, а 41% сказали, що Америка недостатньо сильна на світовій арені.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що у вівторок проведе телефонні переговори з російським президентом володимиром путіним щодо припинення російської війни проти України, уточнивши, що серед тем, які обговорюватимуться, буде "розподіл активів"; він також прямо згадав "території" та "електростанцію".
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