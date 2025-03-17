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В США большинство избирателей поддерживают Украину в ее борьбе против агрессии рф - национальный опрос

Киев • УНН

 • 52221 просмотра

Согласно опросу NBC News, 61% избирателей США больше симпатизируют Украине в войне. В то же время, 49% считают, что Трамп больше поддерживает россию.

В США большинство избирателей поддерживают Украину в ее борьбе против агрессии рф - национальный опрос

Шестьдесят один процент зарегистрированных избирателей США выбирают Украину, когда их спрашивают, какой из двух стран, ведущих войну, они больше симпатизируют.

Об этом передает УНН со ссылкой на NBC News.

Согласно новому национальному опросу NBC News, симпатии граждан США - в большинстве только на стороне Украины. 

61% зарегистрированных избирателей выбирают Украину, когда их спрашивают, к какой из двух стран они больше симпатизируют.

Также 35% говорят, что больше не благосклонно относятся ни к одной из сторон.

Президент США Дональд Трамп более благосклонен к .. 

На вопрос, на чьей стороне, по их мнению, симпатии президента США Дональда Трампа:

  • 49% респондентов опроса выбрали россию;
    • 40% сказали, что считают, что Трамп не симпатизирует ни одной из сторон;
      • только 8% выбрали Украину;
        • около 3% сказали, что не уверены.

          Принадлежность к политическому лагерю

          Те, чьи личные симпатии больше благосклонны к Украине, скорее всего, будут демократами (88% из них выбрали Украину), независимыми (59%) и людьми с более высоким уровнем образования и дохода, пишет NBC News.

          Интересно, что прослеживаются некоторые расколы внутри Республиканской партии. 

          53% республиканцев с высшим образованием утверждают, что их симпатии больше связаны с Украиной, тогда как 62% республиканцев без высшего образования говорят, что их симпатии не связаны ни с одной из стран.

          - пишет издание опираясь на данные национального опроса.

          Возрастные группы

          На вопрос о том, как избиратели оценивают позицию Трампа по Украине и России, большинство демократов, независимых, женщин из пригорода, цветных избирателей и избирателей всех возрастов (кроме 50-64 лет) считают, что Трамп больше симпатизирует России.

          Среди республиканцев 70% считают, что Трамп не симпатизирует ни одной из наций. Еще 14% говорят, что Трамп больше симпатизирует России, а 13% - что он больше симпатизирует Украине.

          Основное внимание жителей США - внутренние дела 

          Сейчас 61% хотят, чтобы Америка сосредоточилась на своих внутренних делах, тогда как 33% считают, что она была недостаточно сильной на мировой арене. Демократы движутся в противоположном направлении: с 49%-40% за сосредоточение на внутренней политике в 2022 году до 57%-37% сейчас, когда Америка недостаточно сильна на международной арене.

          В целом 51% американских избирателей предпочитают сосредотачиваться на доме, а 43% считают, что Америка недостаточно сильна на мировой арене. Это похоже на три года назад, когда 50% сказали, что сосредоточены на доме, а 41% сказали, что Америка недостаточно сильна на мировой арене.

          Напомним

          Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник проведет телефонные переговоры с российским президентом владимиром путиным о прекращении российской войны против Украины, уточнив, что среди тем, которые будут обсуждаться, будет "распределение активов"; он также прямо упомянул "территории" и "электростанцию". 

          Критическая роль США в противодействии россии: звонок Рубио заставил Венгрию отказаться от саботажа санкций 17.03.25, 12:45 • 77390 просмотров

          Игорь Тележников

          Игорь Тележников

          ОбществополитикаНовости Мира
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