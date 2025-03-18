Українців запитали про їх ставлення до влади – результати дослідження
Київ • УНН
Опитування КМІС показало, що українці відчувають змішані почуття до влади. Найбільше респонденти говорили про розчарування (32%) і надію (28%).
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки, під час якого мав на меті дізнатися, що українці відчувають до нинішньої влади. Результати проведеного дослідження показали, що українці мають доволі змішані почуття до діяльності владних структур, пише УНН з посиланням на результати опитування.
Під час опитування респондентам ставилося запитання, що вони зараз відчувають до нинішньої влади. Опитуваним був зачитаний перелік з 12 почуттів / емоцій, з яких варто було назвати три варіанти. Також була можливість додати свій.
Результати дослідження показали, що найбільше респондентів говорили про розчарування (32% серед усіх респондентів) і надію (28%). Далі йдуть такі відповіді, як сором (17%), злість (16%), співчуття (15%), гордість (13%), ненависть (11%).
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При цьому найменше респондентів говорили про страх (8%), вдячність (8%), байдужість (6%), симпатію (6%) і сміх (4%).
Варто додати, що в ставленні до президента України Володимира Зеленського, однозначно переважають негативні емоції. Зокрема, 55% говорять про розчарування, а 35% – про злість.
Водночас серед тих, хто довіряє Зеленському, спектр емоцій хоч і має ухил в сторону позитивних, але при цьому доволі строкатий. Наприклад, з одного боку, 41% говорять про надію, 22% – про співчуття, 19% – про гордість, але кожен п’ятий (21%) говорить і про розчарування.
Доповнення
Проведене в США опитування показало, що шістдесят один відсоток зареєстрованих американських виборців обирають Україну, а не росію, коли їх запитують, якій з двох країн вони більше симпатизують.
В Угорщині відбудеться голосування про вступ України до Європейського Союзу. Зразок бюлетеня, який буде використано для опитування, уряд країни опублікував на своїй сторінці у Facebook.