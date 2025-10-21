Украинский ювелирный рынок достиг 1,23 млрд гривен выручки в 2024 году - инфографика
Киев • УНН
622 юридических лица и 855 ФЛП занимаются производством ювелирных изделий.
В 2024 году в Украине зафиксирована выручка в 1,23 млрд грн на рынке ювелирных изделий. При этом 622 юридических лица и 855 ФЛП имеют основной вид экономической деятельности 32.12 "Производство ювелирных и аналогичных изделий", сообщает УНН со ссылкой на YouControl.
Детали
Несмотря на полномасштабную российскую агрессию, отрасль производителей ювелирных и аналогичных изделий в Украине растет. По состоянию на октябрь 2025 года больше всего ФЛП в Украине зарегистрировано в Харьковской (125) и Киевской (108) областях, а также в самом Киеве (106). Местом регистрации более 32% из исследуемых юридических лиц является Киев (200).
По данным YouControl, средний "возраст" компаний из исследуемой выборки составляет 15 лет и более. Старейшим является частное предприятие "Санси", зарегистрированное в Киеве в 1991 году. Тогда, как известно, Украина стала независимой, а Советский Союз распался в конце того же года.
Самым молодым предприятием является ООО "МАГНАТ ФЭМИЛИ" - оно было зарегистрировано в 2025 году.
Наибольшую выручку в 2024 году получили ООО "ГЕРОЛЬДМАЙСТЕР" (342,6 млн гривен), ООО "ЮВЕЛИРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 1" (303,1 млн гривен) и ООО "ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД №1" (147,7 млн гривен).
В то же время в структуре собственности 71 компании специалисты выявили физические и/или юридические лица из 25 стран мира. Выявлено наибольшее количество предприятий с совладельцами из следующих стран:
- Турции - 8;
- Узбекистана - 8;
- Израиля - 7;
- россии - 7;
- Молдовы - 5.
