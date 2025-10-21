$41.760.03
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53 • 12708 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
12:57 • 11337 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
11:39 • 15743 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 19634 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 20587 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 19869 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55 • 18857 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
21 жовтня, 07:53 • 17176 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
21 жовтня, 07:32 • 15413 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix
Український ювелірний ринок сягнув 1,23 млрд гривень виручки у 2024 році - інфографіка

Київ • УНН

 • 630 перегляди

622 юридичні особи та 855 ФОПів займаються виробництвом ювелірних виробів.

Український ювелірний ринок сягнув 1,23 млрд гривень виручки у 2024 році - інфографіка

У 2024 році в Україні зафіксували 1,23 млрд грн виручки на ринку ювелірних виробів. До того ж 622 юридичні особи та 855 ФОПів мають основний вид економічної діяльності 32.12 "Виробництво ювелірних і подібних виробів", повідомляє УНН з посиланням на YouControl.

Деталі

Незважаючи на повномасштабну російську агресію, галузь виробників ювелірних і подібних виробів в Україні зростає. Станом на жовтень 2025 року найбільше ФОПів в Україні зареєстровано у Харківській (125) та Київській (108) областях, а також в самому Києві (106). Місцем реєстрації понад 32% з досліджуваних юридичних осіб є Київ (200).

За даними YouControl, середній "вік" компаній з досліджуваної вибірки складає 15 років і більше. Найстарішим є приватне підприємство "Сансі", що було зареєстровано в Києві в 1991 році. Тоді, як відомо, Україна стала незалежною, а Радянський Союз розпався наприкінці того ж року.

Наймолодшим підприємством є ТОВ "МАГНАТ ФЕМІЛІ" - воно було зареєстроване в 2025 році.

Найбільшу виручку у 2024 році отримали ТОВ "ГЕРОЛЬДМАЙСТЕР" (342,6 млн гривень), ТОВ "ЮВЕЛІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 1" (303,1 млн гривень) та ТОВ "ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД №1" (147,7 млн гривень).

Водночас у структурі власності 71 компанії фахівці виявили фізичні та/або юридичні особи з 25 країн світу. Виявлена найбільша кількість підприємств із співвласниками з наступних країн:

  • Туреччини - 8;
    • Узбекистану - 8;
      • Ізраїлю - 7;
        • росії - 7;
          • Молдови - 5.

            Євген Устименко

            СуспільствоЕкономіка
            Війна в Україні
            Золото
            Київська область
            Харківська область
            Ізраїль
            Узбекистан
            Туреччина
            Україна
            Молдова
            Київ