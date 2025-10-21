Український ювелірний ринок сягнув 1,23 млрд гривень виручки у 2024 році - інфографіка
Київ • УНН
622 юридичні особи та 855 ФОПів займаються виробництвом ювелірних виробів.
У 2024 році в Україні зафіксували 1,23 млрд грн виручки на ринку ювелірних виробів. До того ж 622 юридичні особи та 855 ФОПів мають основний вид економічної діяльності 32.12 "Виробництво ювелірних і подібних виробів", повідомляє УНН з посиланням на YouControl.
Деталі
Незважаючи на повномасштабну російську агресію, галузь виробників ювелірних і подібних виробів в Україні зростає. Станом на жовтень 2025 року найбільше ФОПів в Україні зареєстровано у Харківській (125) та Київській (108) областях, а також в самому Києві (106). Місцем реєстрації понад 32% з досліджуваних юридичних осіб є Київ (200).
За даними YouControl, середній "вік" компаній з досліджуваної вибірки складає 15 років і більше. Найстарішим є приватне підприємство "Сансі", що було зареєстровано в Києві в 1991 році. Тоді, як відомо, Україна стала незалежною, а Радянський Союз розпався наприкінці того ж року.
Наймолодшим підприємством є ТОВ "МАГНАТ ФЕМІЛІ" - воно було зареєстроване в 2025 році.
Найбільшу виручку у 2024 році отримали ТОВ "ГЕРОЛЬДМАЙСТЕР" (342,6 млн гривень), ТОВ "ЮВЕЛІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 1" (303,1 млн гривень) та ТОВ "ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД №1" (147,7 млн гривень).
Водночас у структурі власності 71 компанії фахівці виявили фізичні та/або юридичні особи з 25 країн світу. Виявлена найбільша кількість підприємств із співвласниками з наступних країн:
- Туреччини - 8;
- Узбекистану - 8;
- Ізраїлю - 7;
- росії - 7;
- Молдови - 5.
