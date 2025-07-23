Украинский текст меморандума о прекращении огня достаточно логичен, в то время как российский полон ультиматумов - Тихий

Документы, которые россия называет меморандумами, являются лишь проектами, и никакого общего согласия по ним нет. Украинский текст - в пределах реального, тогда как российский - ультимативный и неприемлемый. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий по итогам переговоров в Турции между Украиной и Россией, передает УНН.

Детали

"Мы считаем, что эти документы не очень корректно называть меморандумами, потому что это россия так говорит. Меморандум - это то, что согласовано двумя сторонами. Это их стратегия, но, мы считаем, что это проекты предложений и видения по этому поводу. Оба документа уже некоторое время назад публиковались в прессе. Украинский текст меморандума достаточно логичен, конструктивен. Там не предлагается чего-то такого, что бы выходило за спектр возможного. Это реалистично. российский текст меморандума полон ультиматумов, максималистских заявлений и требований. Это очень разные по своей природе тексты", - сказал Тихий.

Он подчеркнул, что принципиальная украинская позиция это то, что надо прекратить огонь.

Напомним

Еще в начале июня украинская делегация предоставила российской стороне меморандум с условиями прекращения огня. россия отказалась предоставить свой документ, заявив, что обнародует требования во время встречи.

Украина настаивает на безусловном прекращении огня. В приоритете также встреча лидеров и гуманитарный трек.