Український текст меморандуму про припинення вогню досить логічний, водночас російський сповнений ультиматумами - Тихий

Документи, які росія називає меморандумами, є лише проєктами, і жодної спільної згоди щодо них немає. Український текст - в межах реального, тоді як російський - ультимативний і неприйнятний. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий за підсумками перемовин у Туреччині між Україною та росією, передає УНН.

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"Ми вважаємо, що ці документи не дуже коректно називати меморандумами, тому що це росія так говорить. Меморандум - це те, що узгоджено двома сторонами. Це їх стратегія, але, ми вважаємо, що це проєкти пропозиції і бачення щодо цього. Обидва документи вже якийсь час тому публікувалися в пресі. Український текст меморандуму досить логічний, конструктивний. Там не пропонується чогось такого, що б виходило за спектор можливого. Це реалістично. Російський текст меморандуму сповнений ультиматумами, максималістичними заявами і вимогами. Це дуже різні за своєю природою тексти", - сказав Тихий.

Він наголосив, що принципова українська позиція це те, що треба припинити вогонь.

Нагадаємо

Ще на початку червня українська делегація надала російській стороні меморандум з умовами припинення вогню. росія відмовилася надати свій документ, заявивши, що оприлюднить вимоги під час зустрічі.

Україна наполягає на безумовному припинення вогню.В пріоритеті також зустріч лідерів й гуманітарний трек.