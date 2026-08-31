Украинский производитель дронов Buntar Aerospace получил $10,4 млн инвестиций

Украинский производитель беспилотников Buntar Aerospace привлек $10,4 млн финансирования от американской Axon Enterprise и норвежской инвестиционной компании Munkene AS. Этот раунд вошел в 6 крупнейших публично объявленных инвестиционных раундов в Украине в этом году, сообщает Defence Blog со ссылкой на Defence Builder и данные Vestbee, пишет УНН.

Детали

Buntar Aerospace планирует направить полученные средства на масштабирование производства разведывательных дронов и развитие программного обеспечения для выполнения миссий.

Раунд возглавила американская Axon Enterprise совместно с Munkene AS. Последняя также участвовала в создании норвежского фонда Gardar объемом $92 млн, запущенного для поддержки украинских оборонных стартапов.

Инвестиции в украинские оборонные технологии растут

По данным Defence Builder, в 2025 году украинские оборонно-технологические компании привлекли более $129 млн грантового и акционерного финансирования — на 119% больше по сравнению с $59 млн годом ранее. На иностранных инвесторов пришлось 49% привлеченных средств.

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KPMG также зафиксировала 4 сделки с украинскими оборонно-технологическими компаниями стоимостью более $5 млн каждая в первой половине 2026 года. За аналогичный период 2025 года такая сделка была лишь 1.

Сооснователями Buntar Aerospace являются Иван Каунов и Богдан Сас. Компания не раскрыла свою оценку после инвестиционного раунда и конкретные планы относительно объемов производства или поставок.

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