Український виробник дронів Buntar Aerospace отримав $10,4 млн інвестицій
Київ • УНН
Український виробник дронів отримав фінансування від Axon Enterprise та Munkene AS. Кошти підуть на масштабування виробництва й ПЗ.
Український виробник безпілотників Buntar Aerospace залучив $10,4 млн фінансування від американської Axon Enterprise та норвезької інвестиційної компанії Munkene AS. Цей раунд увійшов до 6 найбільших публічно оголошених інвестиційних раундів в Україні цього року, повідомляє Defence Blog із посиланням на Defence Builder та дані Vestbee, пише УНН.
Деталі
Buntar Aerospace планує спрямувати отримані кошти на масштабування виробництва розвідувальних дронів та розвиток програмного забезпечення для виконання місій.
Раунд очолила американська Axon Enterprise разом із Munkene AS. Остання також брала участь у створенні норвезького фонду Gardar обсягом $92 млн, запущеного для підтримки українських оборонних стартапів.
Інвестиції в українські оборонні технології зростають
За даними Defence Builder, у 2025 році українські оборонно-технологічні компанії залучили понад $129 млн грантового та акціонерного фінансування – на 119% більше порівняно з $59 млн роком раніше. На іноземних інвесторів припало 49% залучених коштів.
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KPMG також зафіксувала 4 угоди з українськими оборонно-технологічними компаніями вартістю понад $5 млн кожна у першій половині 2026 року. За аналогічний період 2025 року така угода була лише 1.
Співзасновниками Buntar Aerospace є Іван Каунов та Богдан Сас. Компанія не розкрила свою оцінку після інвестиційного раунду та конкретні плани щодо обсягів виробництва чи поставок.
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