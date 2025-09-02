Украинский нотариат: 82% специалистов - женщины, а общее количество сократилось на 11%

В Украине работает почти 6 тысяч нотариусов, и подавляющее большинство из них - женщины. Несмотря на военные вызовы, нотариальная система сохраняет стабильность, хотя количество специалистов с начала полномасштабного вторжения уменьшилось более чем на десятую часть. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Детали

По состоянию на конец августа 2025 года в Украине насчитывается 5 845 нотариусов, свидетельствуют данные Единого реестра Министерства юстиции. Это на 11% меньше, чем было в 2021 году, то есть ежегодно страна теряет в среднем около двух сотен таких специалистов.

Наибольшая концентрация нотариусов наблюдается в столице: Киев обеспечивает каждого четвертого специалиста (1 292 человека). Также популярными регионами для работы остаются Днепропетровщина (451), Львовщина (446) и Одесщина (420). В то же время в относительно безопасных областях, в частности Черкасской и Киевской, количество нотариусов даже выросло - примерно на 5%.

Совсем иная ситуация в прифронтовых регионах: на Луганщине количество нотариусов сократилось в 20 раз, на Донетчине и Херсонщине – в четыре, а в Запорожской и Харьковской областях – почти вдвое. Единственным регионом, где количество специалистов осталось неизменным, стала

Абсолютное большинство украинских нотариусов работает частно – 88% (5 139 человек). Лишь 12% ведут деятельность в государственных нотариальных конторах, а еще меньше - 0,3% - в государственных архивах.

Профессия остается одной из самых "женских" в юридической сфере: 82% нотариусов в Украине - женщины. Этот показатель практически не изменился за время войны – в 2021 году их доля составляла 81%.

Таким образом, несмотря на войну и региональные диспропорции, нотариат в Украине сохраняет стабильность и продолжает оставаться важным элементом правовой системы.

