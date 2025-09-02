Украинский нотариат: 82% специалистов - женщины, а общее количество сократилось на 11%

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Эксклюзив
07:02 • 210 просмотра
Убийство Парубия во Львове: суд планирует сегодня избрать меру пресечения подозреваемому
Эксклюзив
06:00 • 6742 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
05:30 • 8160 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 24974 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 38182 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 51153 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 46239 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 190292 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 107582 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 198927 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
80%
749мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 143959 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 143331 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 130766 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 128089 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 120893 просмотра
публикации
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре06:50 • 842 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
06:00 • 6740 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 51144 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 81326 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 198925 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 24971 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 39507 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 169054 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 296997 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 316108 просмотра
Актуальное
Tesla Cybertruck
Шахед-136
Фейковые новости
Су-57
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Украинский нотариат: 82% специалистов - женщины, а общее количество сократилось на 11%

Киев • УНН

 • 108 просмотра

В Украине работает почти 6 тысяч нотариусов, подавляющее большинство из них - женщины. Количество специалистов уменьшилось на 11% с начала полномасштабного вторжения.

Украинский нотариат: 82% специалистов - женщины, а общее количество сократилось на 11%

В Украине работает почти 6 тысяч нотариусов, и подавляющее большинство из них - женщины. Несмотря на военные вызовы, нотариальная система сохраняет стабильность, хотя количество специалистов с начала полномасштабного вторжения уменьшилось более чем на десятую часть. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Детали

По состоянию на конец августа 2025 года в Украине насчитывается 5 845 нотариусов, свидетельствуют данные Единого реестра Министерства юстиции. Это на 11% меньше, чем было в 2021 году, то есть ежегодно страна теряет в среднем около двух сотен таких специалистов.

Наибольшая концентрация нотариусов наблюдается в столице: Киев обеспечивает каждого четвертого специалиста (1 292 человека). Также популярными регионами для работы остаются Днепропетровщина (451), Львовщина (446) и Одесщина (420). В то же время в относительно безопасных областях, в частности Черкасской и Киевской, количество нотариусов даже выросло - примерно на 5%.

Совсем иная ситуация в прифронтовых регионах: на Луганщине количество нотариусов сократилось в 20 раз, на Донетчине и Херсонщине – в четыре, а в Запорожской и Харьковской областях – почти вдвое. Единственным регионом, где количество специалистов осталось неизменным, стала 

Абсолютное большинство украинских нотариусов работает частно – 88% (5 139 человек). Лишь 12% ведут деятельность в государственных нотариальных конторах, а еще меньше - 0,3% - в государственных архивах.

Профессия остается одной из самых "женских" в юридической сфере: 82% нотариусов в Украине - женщины. Этот показатель практически не изменился за время войны – в 2021 году их доля составляла 81%.

Таким образом, несмотря на войну и региональные диспропорции, нотариат в Украине сохраняет стабильность и продолжает оставаться важным элементом правовой системы.

Оформление завещаний за границей: в Минюсте объяснили алгоритм действий26.08.2025, 21:42 • 3766 просмотров

Степан Гафтко

Общество
Донецкая область
Харьковская область
Луганская область
Запорожская область
Херсонская область
Украина
Киев