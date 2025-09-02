Український нотаріат: 82% фахівців - жінки, а загальна кількість скоротилася на 11%

В Україні працює майже 6 тисяч нотаріусів, і переважна більшість з них – жінки. Попри воєнні виклики, нотаріальна система зберігає стабільність, хоча кількість фахівців з початку повномасштабного вторгнення зменшилася на понад десяту частину. Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.

Деталі

Станом на кінець серпня 2025 року в Україні налічується 5 845 нотаріусів, свідчать дані Єдиного реєстру Міністерства юстиції. Це на 11% менше, ніж було у 2021 році, тобто щороку країна втрачає в середньому близько двох сотень таких фахівців.

Найбільша концентрація нотаріусів спостерігається у столиці: Київ забезпечує кожного четвертого спеціаліста (1 292 особи). Також популярними регіонами для роботи залишаються Дніпропетровщина (451), Львівщина (446) та Одещина (420). Водночас у відносно безпечних областях, зокрема Черкаській та Київській, кількість нотаріусів навіть зросла – приблизно на 5%.

Зовсім інша ситуація у прифронтових регіонах: на Луганщині кількість нотаріусів скоротилася у 20 разів, на Донеччині та Херсонщині – у чотири, а в Запорізькій і Харківській областях – майже удвічі. Єдиним регіоном, де кількість спеціалістів залишилася незмінною, стала

Абсолютна більшість українських нотаріусів працює приватно – 88% (5 139 осіб). Лише 12% ведуть діяльність у державних нотаріальних конторах, а ще менше – 0,3% – у державних архівах.

Професія залишається однією з найбільш "жіночих" у правничій сфері: 82% нотаріусів в Україні – жінки. Цей показник практично не змінився за час війни – у 2021 році їхня частка становила 81%.

Таким чином, попри війну та регіональні диспропорції, нотаріат в Україні зберігає сталість і продовжує залишатися важливим елементом правової системи.

