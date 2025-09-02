$41.320.06
Ексклюзив
07:02 • 22 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: суд планує сьогодні обрати запобіжний захід підозрюваному
Ексклюзив
06:00 • 6186 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 7766 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 24174 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 37382 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 49970 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 45679 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 189854 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 107397 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 198195 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Український нотаріат: 82% фахівців - жінки, а загальна кількість скоротилася на 11%

Київ • УНН

 • 16 перегляди

В Україні працює майже 6 тисяч нотаріусів, переважна більшість з них – жінки. Кількість фахівців зменшилася на 11% з початку повномасштабного вторгнення.

Український нотаріат: 82% фахівців - жінки, а загальна кількість скоротилася на 11%

В Україні працює майже 6 тисяч нотаріусів, і переважна більшість з них – жінки. Попри воєнні виклики, нотаріальна система зберігає стабільність, хоча кількість фахівців з початку повномасштабного вторгнення зменшилася на понад десяту частину. Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.

Деталі

Станом на кінець серпня 2025 року в Україні налічується 5 845 нотаріусів, свідчать дані Єдиного реєстру Міністерства юстиції. Це на 11% менше, ніж було у 2021 році, тобто щороку країна втрачає в середньому близько двох сотень таких фахівців.

Найбільша концентрація нотаріусів спостерігається у столиці: Київ забезпечує кожного четвертого спеціаліста (1 292 особи). Також популярними регіонами для роботи залишаються Дніпропетровщина (451), Львівщина (446) та Одещина (420). Водночас у відносно безпечних областях, зокрема Черкаській та Київській, кількість нотаріусів навіть зросла – приблизно на 5%.

Зовсім інша ситуація у прифронтових регіонах: на Луганщині кількість нотаріусів скоротилася у 20 разів, на Донеччині та Херсонщині – у чотири, а в Запорізькій і Харківській областях – майже удвічі. Єдиним регіоном, де кількість спеціалістів залишилася незмінною, стала 

Абсолютна більшість українських нотаріусів працює приватно – 88% (5 139 осіб). Лише 12% ведуть діяльність у державних нотаріальних конторах, а ще менше – 0,3% – у державних архівах.

Професія залишається однією з найбільш "жіночих" у правничій сфері: 82% нотаріусів в Україні – жінки. Цей показник практично не змінився за час війни – у 2021 році їхня частка становила 81%.

Таким чином, попри війну та регіональні диспропорції, нотаріат в Україні зберігає сталість і продовжує залишатися важливим елементом правової системи.

Оформлення заповітів за кордоном: в Мін'юсті пояснили алгоритм дій

