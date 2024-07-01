Украинские спортсмены - Елизавета Василенко и Егор Самарин - одержали победу в регате по парусному спорту Kieler Woche 2024 в Германии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

Наш экипаж Елизавета Василенко и Егор Самарин занял первое место в парном классе "470". Украинцы, которые впервые участвовали в медальной гонке, обошли соперников из Польши и Швеции - заявили в Минмолодежьспорта.

В ведомстве добавили, что еще один украинский экипаж Святослав Мадонич и Дмитрий Карабаджак получил "серебро" в классе "420".

Напомним

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