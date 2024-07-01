Українські яхтсмени здобули "золото" та "срібло" на вітрильній регаті Kieler Week 2024
Київ • УНН
Українські спортсмени Єлизавета Василенко та Єгор Самарін перемогли на вітрильній регаті Kieler Week 2024 у Німеччині в класі 470 парних, а Святослав Мадоніч та Дмитро Карабаджак завоювали срібло в класі 420.
Українські спортсмени - Єлизавета Василенко та Єгор Самарін - здобули перемогу у регати з вітрильного спорту Kieler Woche 2024 у Німеччині. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Наш екіпаж Єлизавета Василенко та Єгор Самарін посів перше місце у парному класі "470". Українці, які вперше брали участь у медальних перегонах, обійшли суперників з Польщі та Швеції
У відомстві додали, що ще один український екіпаж Святослав Мадоніч та Дмитро Карабаджак здобув "срібло" у класі "420".
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