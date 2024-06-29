Українська яхтсменка Софія Науменко здобула "золото" на чемпіонаті Європи в класі RS Aero 6
Київ • УНН
Софія Науменко з України завоювала золоту медаль і стала чемпіонкою Європи в класі яхт RS Aero 6 на турнірі, що проходив у Франції.
Українська яхтсменка перемогла на чемпіонаті Європи. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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Софія Науменко з України стала чемпіонкою Європи з яхтсерського класу RS Aero 6 на турнірі, що відбувся у Франції.
У цій неолімпійській дисципліні вона вразила своїми вміннями та визначила себе серед найсильніших спортсменів континенту, виборовши золоту медаль.
Український спортсмен виграв чемпіонат Європи з ММА01.04.24, 04:18 • 26582 перегляди