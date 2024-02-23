Украинские воины нанесли удар по опорному пункту захватчиков, "поприветствовав" 700-ми кг взрывчатого вещества: видео

Из установки УР-77 "Метеорит" бойцы 48-й инженерной Каменец-Подольской бригады поразили опорный пункт российских оккупантов. Об этом передает УНН с ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Почти тонна взрывчатки на голову оккупантам. Российских оккупантов "поздравили" воины инженерных войск Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины - информирует ведомство.

Отмечается, что удар был нанесен воинами 48-й инженерной бригады (Каменец-Подольской), из установки УР-77 "Метеорит".

Масса взрывчатого вещества в заряде УР-77 составляет более 700 кг, добавляет Генштаб.

Напомним,

По данным Генерального штаба, украинские защитники выдержали 81 атаку в четверг, отбив 31 вторжение в Марьинке, а также 50 авиаударов и 80 ракетных обстрелов по войскам и населенным пунктам.

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