Украинские воины нанесли удар по опорному пункту захватчиков, "поприветствовав" 700-ми кг взрывчатого вещества: видео
Киев • УНН
Украинские саперы из 48-й Каменец-Подольской бригады нанесли удар по российскому опорному пункту, применив более 700 кг взрывчатки из системы УР-77 "Метеорит", говорится в сообщении Генерального штаба Украины.
Из установки УР-77 "Метеорит" бойцы 48-й инженерной Каменец-Подольской бригады поразили опорный пункт российских оккупантов. Об этом передает УНН с ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Почти тонна взрывчатки на голову оккупантам. Российских оккупантов "поздравили" воины инженерных войск Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины
Отмечается, что удар был нанесен воинами 48-й инженерной бригады (Каменец-Подольской), из установки УР-77 "Метеорит".
Масса взрывчатого вещества в заряде УР-77 составляет более 700 кг, добавляет Генштаб.
Напомним,
По данным Генерального штаба, украинские защитники выдержали 81 атаку в четверг, отбив 31 вторжение в Марьинке, а также 50 авиаударов и 80 ракетных обстрелов по войскам и населенным пунктам.
Байден объявил о введении более 500 новых санкций США против России
Украина подписала соглашение по безопасности с Данией - первой страной за пределами G723 февраля 2024, 12:23 • 14058 просмотров
Украинские воины нанесли удар по опорному пункту захватчиков, "поприветствовав" 700-ми кг взрывчатого вещества: видео
Украинские саперы из 48-й Каменец-Подольской бригады нанесли удар по российскому опорному пункту, применив более 700 кг взрывчатки из системы УР-77 "Метеорит", говорится в сообщении Генерального штаба Украины.
Как украинцы находят жизненные ресурсы для борьбы и помощи другим после двух лет полномасштабной агрессии
Как украинцы находят жизненные ресурсы для борьбы и помощи другим после двух лет полномасштабной агрессии.
Зеленский о соглашении по безопасности с Данией: будет поддерживать усилия по обеспечению потенциала F-16
Дания и Украина подписали соглашение, которое подтверждает долгосрочную военную и финансовую поддержку Украины со стороны Дании, включая не менее 1,8 миллиарда евро помощи и поддержку датской стороной военно-воздушных сил Украины в рамках авиационной коалиции.
"Инструменты войны": НАПК запустило первую в мире открытую Базу данных иностранного оборудования, которое рф использует для производства оружия
НАПК запустило первую в мире открытую базу данных из более 270 наименований иностранного оборудования, используемого российскими компаниями для производства оружия, в частности ракет для систем противовоздушной обороны С-300 и С-400, а также баллистических ракет "Искандер-М" и "Тополь-М".
Новый пункт пропуска на границе с Венгрией: Украина ожидает решения Будапешта
Украина хочет открыть новый пограничный переход с Венгрией, чтобы обеспечить альтернативный маршрут для экспорта в условиях блокады на границе с Польшей.
"М‘ясомаркет" и Döner Maркет - в десятке крупнейших франшиз по размеру сети
Две продовольственные сети "М‘ясомаркет" и Döner Maркет, вошли в топ-10 крупнейших франшиз в Украине согласно исследованию ассоциации ритейлеров Украины.
Минагрополитики: долговременная блокировка границы - "это потери для обеих стран"
Блокирование польско-украинской границы - это не экономический вопрос, а больше интересы определенных групп. Украинская сторона готова к диалогу с польской, ведь долговременное блокирование границы - "это потери для обеих стран".
В Польше фермеры хотят расширить блокады на западную границу
Фермеры в Польше планируют расширить свои акции протеста и надолго заблокировать основные трассы и пограничные переходы с Германией.
Индия просит россию отпустить из армии ее граждан, которые там "на вспомогательных работах"
МИД Индии попросил россию о досрочном освобождении некоторых индийцев, которые работают в армии РФ на "вспомогательных работах".
Гостаможслужба объяснила водителям, что делать в случае повреждения таможенных пломб польскими протестующими
Государственная таможенная служба опубликовала алгоритм действий для украинских водителей, если польские протестующие повредят таможенные пломбы на их грузовиках.