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БМ-27 «Ураган»

Українські воїни завдали удару по опорному пункту загарбників, "привітавши" 700-ми кг вибухової речовини: відео

Київ • УНН

 • 25865 перегляди

Українські сапери з 48-ї Кам'янець-Подільської бригади завдали удару по російському опорному пункту, застосувавши понад 700 кг вибухівки з системи УР-77 "Метеорит", йдеться у повідомленні Генерального штабу України.

Українські воїни завдали удару по опорному пункту загарбників, "привітавши" 700-ми кг вибухової речовини: відео

З установки УР-77 "Метеорит" бійці 48-ї інженерної Кам'янець-Подільської бригади вразили опорний пункт російських окупантів. Про це передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Майже тонна вибухівки на голову окупантам. Російських окупантів "привітали" воїни інженерних військ Командування Сил підтримки Збройних Сил України 

– інформує відомство.

Зазначається, що удар було нанесено воїнами 48-ї інженерної бригади (Кам'янець-Подільській), з установки УР-77 "Метеорит".

Маса вибухової речовини в заряді УР-77 складає понад 700 кг, додає Генштаб.

Нагадаємо

За даними Генерального штабу, українські захисники витримали 81 атаку в четвер, відбивши 31 вторгнення в Мар'їнці, а також 50 авіаударів і 80 ракетних обстрілів по військах і населених пунктах.

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