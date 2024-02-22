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Сили оборони відбили 31 атаку на Мар'їнському напрямку: Генштаб

Київ • УНН

 • 27017 перегляди

За даними Генерального штабу, українські захисники витримали 81 атаку в четвер, відбивши 31 вторгнення в Мар'їнці, а також 50 авіаударів і 80 ракетних обстрілів по військах і населених пунктах.

Сили оборони відбили 31 атаку на Мар'їнському напрямку: Генштаб

81 бій вистояли українські оборонці впродовж четверга. Зокрема, 31 штурм загарбників наші захисники відбили на Мар’їнському напрямку. Крім того, за даними аналітиків з Генерального штабу Збройних Сил України окупанти завдали 50 авіаційних ударів та здійснили 80 обстрілів із РСЗВ як по позиціях українських військових, так і по мирним населеним пунктам. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, передає УНН.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 81 бойове зіткнення.  Загалом ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

– йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Деталі

За даними Генерального штабу на Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 спроби наступу в районі населеного пункту Синьківка, що на Харківщині.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 14 атак росіян. Зазначається, що окупанти  намагались прорвати оборону наших військ біля Тернів та Ямполівки Донецької області.  

На Бахмутському напрямку Сили Оборони дали відсіч ворогу 8 разів. Тут противник намагався покращити своє тактичне положення поблизу населених пунктів Андріївка, Богданівка Іванівське, Кліщіївка та Торецьк.

На Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 7 атак ворога в районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське та Невельське.

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На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Побєда Донецької області. Тут росіяни за підтримки авіації йшли в наступ з наміром прорвати оборону наших військ 31 раз. Втім без успіху.

На Новопавлівському наші оборонці відбили 2 атаки ворога біля Золотої Ниви.

На Запорізькому напрямку загарбники здійснили 4 атак українських позицій західніше Вербового та в районі Роботиного. Окупантам вломилося.

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На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Впродовж четверга росіяни двічі безуспішно штурмували позиції наших військ.

Додатково

За даними Генерального штабу протягом доби авіація Сил Оборони уразила 6 російських позицій та знищила три зенітні ракетні комплекси противника. А бійці з підрозділів ракетних військ ЗСУ уразили дві позиції російських армійців, один логістичний хаб загарбників, дві ППО та одну наземну станцію управління противника.

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