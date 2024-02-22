В окупованому Маріуполі у росіян поменшало ППО
Київ • УНН
Російські системи протиповітряної оборони в окупованому Маріуполі були вражені, ймовірно, знищено щонайменше одну систему.
У росіян в окупованому Маріуполі поменшало установок ППО. У цьому переконаний радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначає, що під час останнього прильоту по місту відбулось влучання по ППО противника в районі Аглофабрики, передає УНН.
О 13-14 з Нікольського напряму через місто в бік Аглофабрики було переміщено ось ці системи ППО. Саме вони потім здійснювали пуски. Але, головне. Влучання прийшлось саме по цих системах, після чого звичного зворотнього транспортування задля "сховати" не зафіксовано. …
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Андрющенко додав, що навколо місця прильоту поставили охорону, і відзначив "дуже-дуже" високий рівень тривожності. Він зробив припущення, що мінімум одна установка ППО була знищена під час цього прильоту.
То можемо сміло закреслити одну систему ППО в зведенні ГШ завтра та підписати "наша"
Низка вибухів в окупованому Маріуполі пролунала сьогодні пообіді. За словами радника міського голови Маріуполя, в Кальміуському районі працювала ворожа ППО, був пуск мінімум трьох ракет.
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