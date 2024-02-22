В оккупированном Мариуполе у россиян стало меньше ПВО

У россиян в оккупированном Мариуполе стало меньше установок ПВО. В этом убежден советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отмечает, что во время последнего прилета по городу состоялось попадание по ПВО противника в районе Аглофабрики, передает УНН.

В 13-14 с Никольского направления через город в сторону Аглофабрики были перемещены вот эти системы ПВО. Именно они потом осуществляли пуски. Но, главное. Попадание пришлось именно по этим системам, после чего привычной обратной транспортировки для "спрятать" не зафиксировано. .. - написал Андрющенко.

Детали

Андрющенко добавил, что вокруг места прилета поставили охрану, и отметил "очень-очень" высокий уровень тревожности. Он сделал предположение, что минимум одна установка ПВО была уничтожена во время этого прилета.

То можем смело зачеркнуть одну систему ПВО в сводке ГШ завтра и подписать "наша" - написал Андрющенко.

Череда взрывов в оккупированном Мариуполе прозвучала сегодня после обеда. По словам советника городского головы Мариуполя, в Кальмиусском районе работала вражеская ПВО, был пуск минимум трех ракет.

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