В оккупированном Мариуполе у россиян стало меньше ПВО
Киев • УНН
Российские системы противовоздушной обороны в оккупированном Мариуполе были поражены, вероятно, уничтожена по меньшей мере одна система.
У россиян в оккупированном Мариуполе стало меньше установок ПВО. В этом убежден советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отмечает, что во время последнего прилета по городу состоялось попадание по ПВО противника в районе Аглофабрики, передает УНН.
В 13-14 с Никольского направления через город в сторону Аглофабрики были перемещены вот эти системы ПВО. Именно они потом осуществляли пуски. Но, главное. Попадание пришлось именно по этим системам, после чего привычной обратной транспортировки для "спрятать" не зафиксировано. ..
Детали
Андрющенко добавил, что вокруг места прилета поставили охрану, и отметил "очень-очень" высокий уровень тревожности. Он сделал предположение, что минимум одна установка ПВО была уничтожена во время этого прилета.
То можем смело зачеркнуть одну систему ПВО в сводке ГШ завтра и подписать "наша"
Череда взрывов в оккупированном Мариуполе прозвучала сегодня после обеда. По словам советника городского головы Мариуполя, в Кальмиусском районе работала вражеская ПВО, был пуск минимум трех ракет.
Дополнительно
Ранее партизаны "АТЕШ" зафиксировали размещение целого дивизиона российских зенитных ракетных систем С-400 в Сакском районе Крыма
В оккупированном Мариуполе у россиян стало меньше ПВО
Российские системы противовоздушной обороны в оккупированном Мариуполе были поражены, вероятно, уничтожена по меньшей мере одна система.
Наш продукт - готовая еда: в МХП поделились подробностями развития кулинарного бизнеса на этот год
В МХП поделились подробностями развития кулинарного бизнеса на этот год.
Proof of Work: что лежит в основе криптовалют
Proof of Work (PoW) - это механизм, позволяющий децентрализованным криптовалютным сетям достигать консенсуса в отношении действительности транзакций без центрального органа, требуя от майнеров решения сложных криптографических задач, которые подтверждают блоки транзакций и обеспечивают майнерам вознаграждение в родной криптовалюте.
Латвия первой в Евросоюзе запрещает импорт зерна из россии и беларуси
Латвия стала первой страной ЕС, которая ввела ограничения на сельскохозяйственную продукцию из россии и беларуси, запретив ее импорт до июля 2025 года.
москва должна ответить за преступления, совершенные в Украине с 2014 года - Amnesty International
Amnesty International подчеркнула, что Россия должна быть привлечена к ответственности за преступления, совершенные в Украине с момента ее военного вторжения в 2014 году, включая нападения на гражданское население и инфраструктуру, исчезновения, казни, пытки, произвольные аресты, принудительное перемещение и жестокое обращение с заключенными.
Силы обороны получили бронетранспортеры M113 для эвакуации раненых: еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время
Министерство обороны сообщило, что в Украину прибыли десятки бронетранспортеров М113, оборудованных для эвакуации раненых солдат с поля боя, и еще сотни ожидаются в ближайшее время.
Под Часов Яром отражено наступление россиян и уничтожено 2 бронемашины - видео
Сухопутные войска Украины сообщили, что подразделение "Перун" помогло отразить наступление россиян возле Часов Яра, уничтожив два бронетранспортера, что заставило россиян отступить.
В Севастополе из дока вывели большой десантный корабль, прикрытый маскировочной сеткой
Россияне вывели большой десантный корабль, укрытый маскировочной сеткой, из сухого дока в Севастополе.
Дело аэропорта "Одесса": ВАКС назначил спецрасследование по эксмеру Одессы Костусева
Высший антикоррупционный суд дал разрешение на специальное расследование в отношении бывшего мэра Одессы Алексея Костусева по факту незаконного захвата Одесского международного аэропорта и присвоения более 2,5 миллиардов гривен доходов.
Зеленский утвердил задачи уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности
Зеленский утвердил новую должность специального уполномоченного президента по вопросам надзора за международными гарантиями безопасности и развитием сил обороны.