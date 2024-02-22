В окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів
Київ • УНН
За словами радника міського голови Маріуполя на північному заході Маріуполя сталися вибухи, працювала ворожа ППО, а російські гелікоптери летіли у напрямку Волновахи.
В окупованому Маріуполі сьогодні, 22 лютого, пролунала низка вибухів, передає УНН із посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
Маріуполь. Серія вибухів, десь на північному заході від міста
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За словами радника міського голови Маріуполя, в Кальміуському районі працювала ворожа ППО, був пуск мінімум трьох ракет.
"Одночасно пройшли гвинтокриди в бік Волновахи. Хорошо", - додав Андрющенко.
Під Маріуполем зафіксовано техніку окупантів з новим маркуванням20.02.24, 09:16 • 32578 переглядiв