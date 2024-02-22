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В оккупированном Мариуполе прогремела серия взрывов

В оккупированном Мариуполе прогремела серия взрывов

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 12:40  •  14547 просмотра

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По словам советника городского головы Мариуполя на северо-западе Мариуполя произошли взрывы, работала вражеская ПВО, а российские вертолеты летели в направлении Волновахи.

В оккупированном Мариуполе сегодня, 22 февраля, прогремела серия взрывов, передает УНН со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Мариуполь. Серия взрывов, где-то на северо-западе от города

- сообщил Андрющенко в Telegram.

Добавим

По словам советника городского головы Мариуполя, в Кальмиусском районе работала вражеская ПВО, был пуск минимум трех ракет.

"Одновременно прошли вертолеты в сторону Волновахи. Хорошо", - добавил Андрющенко.

Под Мариуполем зафиксирована техника оккупантов с новой маркировкой20 февраля 2024, 07:16 • 30953 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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