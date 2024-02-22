В оккупированном Мариуполе прогремела серия взрывов
Киев • УНН
По словам советника городского головы Мариуполя на северо-западе Мариуполя произошли взрывы, работала вражеская ПВО, а российские вертолеты летели в направлении Волновахи.
В оккупированном Мариуполе сегодня, 22 февраля, прогремела серия взрывов, передает УНН со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
Мариуполь. Серия взрывов, где-то на северо-западе от города
Добавим
По словам советника городского головы Мариуполя, в Кальмиусском районе работала вражеская ПВО, был пуск минимум трех ракет.
"Одновременно прошли вертолеты в сторону Волновахи. Хорошо", - добавил Андрющенко.
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В оккупированном Мариуполе прогремела серия взрывов
По словам советника городского головы Мариуполя на северо-западе Мариуполя произошли взрывы, работала вражеская ПВО, а российские вертолеты летели в направлении Волновахи.
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