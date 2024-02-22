В оккупированном Мариуполе прогремела серия взрывов

Из-за решения суда в пользу фирмы, которая срывает тендеры по питанию для ВСУ, ГОТ вынужден отменить 11 аукционов: детали 5 часов назад • 129499 просмотра

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Рука кремля: почему за информационной атакой на Минобороны может лично стоять государственный предатель виктор медведчук 16 февраля 2024, 09:53 • 393507 просмотра

"Грязная кампания" против Минобороны и ДОТ: при чем здесь фирма с сомнительной репутацией, которая пытается заблокировать тендеры по питанию для ВСУ 15 февраля 2024, 09:14 • 430274 просмотра