Под Мариуполем зафиксирована техника оккупантов с новой маркировкой
Советник мэра Мариуполя сообщил о новых вражеских подразделениях и маркировках, замеченных вблизи города.
Оккупантам на Авдеевском направлении придется взять оперативную паузу или перебросить подкрепления - ISW
По мнению экспертов Института изучения войны, российским войскам вокруг Авдеевки, возможно, придется взять оперативную паузу или прислать подкрепление, чтобы не допустить остановки наступательных действий.
ЕС продлил санкции против россии еще на год
ЕС продлил санкции против россии еще на один год до 24 февраля 2025 года в ответ на продолжающуюся незаконную оккупацию россией части территорий Украины.
Оккупанты за сутки обстреляли около 25 населенных пунктов Харьковщины: пострадали четыре человека
За минувшие сутки российская армия обстреляла около 25 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего четыре человека получили ранения.
Армия рф утром ударила по Сумщине: произошел пожар, есть погибшие
Российская армия атаковала Новослободскую общину в Сумской области 20 февраля, вызвав пожар в жилом доме и гибель двух человек.
В Николаевской области ночью уничтожили "шахед", враг бил из артиллерии
Силы противовоздушной обороны в Николаевской области ночью уничтожили вражеский беспилотник "шахед", в регионе фиксировали обстрелы со стороны российских войск из артиллерии.
Запорожская область подверглась 435 вражеским обстрелам, двое погибших
За минувшие сутки в результате 435 обстрелов со стороны армии россии в Запорожской области погибли два человека.
Армия рф 43 раза обстреляла Херсонскую область, двое раненых
За минувшие сутки российские войска 43 раза обстреляли Херсонскую область из артиллерии, минометов, танков и беспилотников, ранив двух человек; уничтожен один вражеский "шахед".
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 405 тысячам
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла более 404 950 человек личного состава, 6503 танка, 338 самолетов и тысячи единиц другой военной техники.
На Днепропетровщине обломки дронов повредили три дачных дома и 2 авто
Обломки сбитых иранских беспилотников повредили 3 дома и 2 автомобиля в Днепропетровской области Украины.