Под Мариуполем зафиксирована техника оккупантов с новой маркировкой

В Мариупольском районе зафиксировали большое количество новых вражеских подразделений и новые маркировки на технике российских оккупантов, сообщил во вторник советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

"Новые маркировки на технике оккупантов. В Мангушской части Мариупольского района фиксируем большое количество новых подразделений. По разным населенным пунктам. Основное отличие - новые маркировки как на грузовиках, так и на малых бронированных авто. Ромб (две V по сути) и перевернутая V квадрате", - написал Андрющенко в Telegram.

По его словам, речь идет о подразделениях мотопехотного направления.

В районе Мариуполя фиксируют вражеское подкрепление, увеличение личного состава до 5 тысяч человек - Андрющенко