В районе Мариуполя фиксируют вражеское подкрепление, увеличение личного состава до 5 тысяч человек - Андрющенко

В районе Мариуполя фиксируют вражеское подкрепление - увеличение личного состава до 5 тысяч человек, сообщил в четверг советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

По его словам, продолжают отмечать военные перемещения врага.

"Новые подразделения в приморской части Мариупольского района отведены на доукомплектование. Подавляющее большинство новомобилизованных/контрактников. Новая форма, отсутствие шевронов и других знаков идентификации. Одновременно откровенно "фронтовики". Из шевронов зафиксировано изображение кожана. А также необычные маркировки транспорта. Выясняем", - написал Андрющенко в Telegram.

Также, по его словам, "активизировалось накопление оперативных складов, формирование баз стоянки резервных подразделений на севере и северо-востоке Мариупольского района". "Активно расширяется зона базирования по линии с. Водяное - Гранитное - Волноваха. Полный комплект. Тяжелая гусеничная техника, склады БК и пока живая сила. Откровенно не на тренировку, а в качестве резерва", - отметил он.

"Военные караваны с БК и инженерным наполнением в направлении Бердянска без изменений в интенсивности", - добавил Андрющенко.

В целом можем говорить об очередном подкреплении как на тренировки, так и в резервную часть. В общем количестве (в частности самого подкрепления всех видов) фиксируем увеличение личного состава до 5 тысяч человек - сообщил Андрющенко.

"Мангуш до сих пор слышит звуки детонации": Андрющенко сообщил о мощном взрыве