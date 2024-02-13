"Мангуш до сих пор слышит звуки детонации": Андрющенко сообщил о мощном взрыве

В районе Мариуполя Донецкой области сегодня был слышен мощный взрыв, есть прилет - Мангушская часть Мариупольского района по расположению оккупантов, сообщил во вторник советник мэра города Петр Андрющенко, пишет УНН.

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"Мощный взрыв", - сообщил сначала Андрющенко.

"Есть прилет. Мангушская часть Мариупольского района по расположению оккупантов. Скорые уже мчатся по улице Куприна в Мариуполе", - добавил впоследствии советник мэра в Telegram.

Позже он добавил: "Мангуш до сих пор слышит звуки детонации. Процесс разминирования составом БК продолжается...".

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