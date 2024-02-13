"Мангуш досі чує звуки детонації": Андрющенко повідомив про потужний вибух

У районі Маріуполя Донецької області сьогодні було чутно потужний вибух, є приліт - Мангушська частина Маріупольського району по розташуванню окупантів, повідомив у вівторок радник мера міста Петро Андрющенко, пише УНН.

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"Потужний вибух", - повідомив спочатку Андрющенко.

"Є приліт. Мангушська частина Маріупольського району по розташуванню окупантів. Швидкі вже мчать по вулиці Купріна в Маріуполі", - додав згодом радник мера у Telegram.

Пізніше він додав: "Мангуш досі чує звуки детонації. Процес розмінування складом БК триває…".

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